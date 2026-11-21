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धर्मशाला में स्थापित होगी हिमाचल हाईकोर्ट की स्थायी बेंच! CM सुक्खू का विधानसभा में बड़ा ऐलान

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( @CM-SUKHU )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और निचले क्षेत्रों के लोगों को अब हाईकोर्ट से जुड़े मामलों के लिए शिमला तक लंबा सफर तय नहीं करना पड़ेगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की स्थायी बेंच स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है. विधानसभा ने भी इस संबंध में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया है. अब राज्य सरकार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल से विचार-विमर्श के बाद केंद्र सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेजेगी. मुख्यमंत्री ने बेंच के लिए जमीन, भवन और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की ओर से उठाने की बात कही है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन धर्मशाला में हाईकोर्ट की स्थायी बेंच स्थापित करने से जुड़ा संकल्प सदन में पेश किया. इस पर विधानसभा ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का फैसला लिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए न्याय व्यवस्था को आम लोगों की पहुंच तक लाना जरूरी है. इस पहल का उद्देश्य कांगड़ा और निचले हिमाचल के दूसरे जिलों के लोगों को उनके नजदीक न्याय उपलब्ध करवाना है.