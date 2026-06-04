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हिमाचल में लॉटरी का रास्ता साफ, राज्यपाल की मंजूरी के बाद नियम अधिसूचित

राज्य सरकार के नए नियमों में लॉटरी टिकटों की छपाई को लेकर भी कड़े प्रावधान किए गए हैं. टिकट केवल सरकारी या उच्च सुरक्षा वाले अधिकृत मुद्रणालयों में ही छपेंगे. लॉटरी के हर टिकट पर सरकार का लोगो, मुहर, विशिष्ट संख्या, ड्रॉ की तिथि और अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित होगा. टिकटों का डिजाइन और प्रारूप निदेशक की स्वीकृति से तय किए जाएंगे. जाली टिकटों की रोकथाम और टिकटों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए विशेष सुरक्षा उपाय किए जाएंगे.

सरकार राज्य के भीतर और बाहर कागजी लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी या दोनों प्रकार की लॉटरी संचालित कर सकेगी. प्रत्येक लॉटरी योजना के लिए टिकट का मूल्य, पुरस्कार संरचना, ड्रॉ की तिथि और समय, टिकटों की संख्या के साथ अन्य आवश्यक शर्तें पहले से अधिसूचित की जाएंगी.

नए नियमों के अधिसूचित होते ही हिमाचल में अब लॉटरी शुरू हो जाएगी. तय नियमों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लॉटरी का आयोजन, प्रचार और संचालन केवल सरकार के पास रहेगा. लॉटरी का संचालन व प्रशासन निदेशक व नामित प्राधिकारी के माध्यम से किया जाएगा. सारी प्रक्रिया का मुख्यालय शिमला में रहेगा.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में दशकों बाद लॉटरी शुरू हो रही है. प्रदेश के राज्यपाल की मंजूरी के बाद कोषागार, लेखा एवं लॉटरी निदेशालय ने लॉटरी के नियम अधिसूचित कर दिए हैं. इस तरह से हिमाचल प्रदेश में करीब तीन दशक बाद लॉटरी शुरू होने वाली है. इन नियमों को हिमाचल प्रदेश राज्य लॉटरी (विनियमन) नियम 2026 का नाम दिया गया है.

ऑनलाइन लॉटरी के संचालन के लिए केंद्रीय कंप्यूटर सर्वर और डिजिटल निगरानी प्रणाली का प्रावधान किया गया है. सभी ऑनलाइन लेनदेन, टिकट बिक्री और पुरस्कार संबंधी जानकारी का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा. वितरक, बिक्री एजेंट और उनके नेटवर्क की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से तय की गई हैं. उन्हें बिक्री, पुरस्कार वितरण और अविक्रित टिकटों का पूरा विवरण निर्धारित समय के भीतर निदेशालय को देना होगा.

पुरस्कार राशि के भुगतान संबंधी नियम भी निर्धारित किए गए हैं. विजेता को दावा प्रपत्र, मूल विजेता टिकट, फोटो, शपथ पत्र, पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे. सभी वैध पुरस्कारों का भुगतान सरकार करेगी. यदि कोई पुरस्कार निर्धारित समय सीमा में दावा नहीं किया जाता, तो वह राशि अदावाकृत पुरस्कार राशि मानी जाएगी और उसका निपटारा नियमों के अनुसार किया जाएगा.

नियमों में शिकायतों और विवादों के समाधान की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है. शिकायत के साथ शपथ पत्र, पहचान दस्तावेज और पर्याप्त साक्ष्य देना अनिवार्य होगा. झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत पाए जाने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई और खर्च की वसूली की जा सकेगी. किसी भी कानूनी विवाद में निदेशक सरकार की ओर से पक्ष रख सकेंगे तथा ऐसे मामलों का क्षेत्राधिकार शिमला की अदालतों को होगा.

हिमाचल प्रदेश राज्य लॉटरी (विनियमन) नियम, 2026 का उद्देश्य लॉटरी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना है. नए नियम में लॉटरी के टिकट का मूल्य दो रुपये से कम नहीं होगा. अवकाश के दिन लॉटरी नहीं होगी. एक कैलेंडर ईयर में छह बम्पर ड्रा होंगे. हर रोज कुल ड्रा की संख्या 24 से अधिक नहीं होगी.

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में हाई कोर्ट के आदेश के बाद 1996 में लक्ट्री पर रोक लगाई गई थी. फिर प्रेम कुमार धूमल सरकार ने 1999 में इस पर बैन लगा दिया था. अब राज्य की सुक्खू सरकार लॉटरी के जरिये सालाना सौ करोड़ रुपये राजस्व आने की उम्मीद में है.

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