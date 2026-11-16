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पूर्व में नहीं हो सकी 80 परीक्षाएं, 1.43 लाख आवेदकों को लौटाना है 4.27 करोड़ आवेदन शुल्क, पटवारी के पदों को 1.87 लाख आवेदक

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर का कर्मचारी चयन आयोग (जिसे सत्ता में आने के बाद सुक्खू सरकार ने भंग कर दिया था), अपने कार्यकाल के दौरान अस्सी परीक्षाएं आयोजित नहीं करवा पाया था. उन अस्सी पोस्ट कोड्स की परीक्षाओं के लिए राज्य भर से 143,435 युवाओं ने आवेदन किया था. आवेदकों ने इन परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 4 करोड़, 27 लाख, 34 हजार 160 रुपए जमा करवाए थे. ये रकम अभी भी उन्हें वापस नहीं मिली है, यानी लंबित है. ये राशि समय के अनुसार लौटाई जाएगी. अब पटवारी भर्ती के लिए 1.87 लाख से अधिक आवेदन आए हैं.

हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन भाजपा विधायकों सुधीर शर्मा व विपिन सिंह परमार का एक स्थगित सवाल (तारांकित) लगा था. ये सवाल सात हिस्सों में विभक्त था. इसके लिखित जवाब में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से विस्तार से लिखित रूप में जानकारी दी गई. भाजपा सदस्य जानना चाहते थे कि वर्तमान राज्य चयन आयोग ने प्रदेश में कितने परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं, आयोग के पास लंबित मांग पत्रों की संख्या कितनी है, जिनके पदों का विज्ञापन बाकी है? इसके अलावा भाजपा सदस्यों ने पूर्व में सक्रिय कर्मचारी चयन आयोग (जिसे भंग किया गया था) की तरफ से कुछ पोस्ट कोड्स की परीक्षाओं को न करवाए जाने से जुड़ा सवाल भी किया था. वे जानना चाहते थे कि भंग किए गए आयोग में उस समय कितनी परीक्षाएं नहीं हुई, उनका आवेदन शुल्क कितना था और कितने युवाओं ने आवेदन किया था? इसके अलावा विपक्षी सदस्यों ने पटवारी के पदों के लिए आए आवेदनों की संख्या और उनके शुल्क की जानकारी भी चाही थी.