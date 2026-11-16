पूर्व में नहीं हो सकी 80 परीक्षाएं, 1.43 लाख आवेदकों को लौटाना है 4.27 करोड़ आवेदन शुल्क, पटवारी के पदों को 1.87 लाख आवेदक
विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये जानकारी सामने आई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 6:30 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर का कर्मचारी चयन आयोग (जिसे सत्ता में आने के बाद सुक्खू सरकार ने भंग कर दिया था), अपने कार्यकाल के दौरान अस्सी परीक्षाएं आयोजित नहीं करवा पाया था. उन अस्सी पोस्ट कोड्स की परीक्षाओं के लिए राज्य भर से 143,435 युवाओं ने आवेदन किया था. आवेदकों ने इन परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 4 करोड़, 27 लाख, 34 हजार 160 रुपए जमा करवाए थे. ये रकम अभी भी उन्हें वापस नहीं मिली है, यानी लंबित है. ये राशि समय के अनुसार लौटाई जाएगी. अब पटवारी भर्ती के लिए 1.87 लाख से अधिक आवेदन आए हैं.
हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन भाजपा विधायकों सुधीर शर्मा व विपिन सिंह परमार का एक स्थगित सवाल (तारांकित) लगा था. ये सवाल सात हिस्सों में विभक्त था. इसके लिखित जवाब में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से विस्तार से लिखित रूप में जानकारी दी गई. भाजपा सदस्य जानना चाहते थे कि वर्तमान राज्य चयन आयोग ने प्रदेश में कितने परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं, आयोग के पास लंबित मांग पत्रों की संख्या कितनी है, जिनके पदों का विज्ञापन बाकी है? इसके अलावा भाजपा सदस्यों ने पूर्व में सक्रिय कर्मचारी चयन आयोग (जिसे भंग किया गया था) की तरफ से कुछ पोस्ट कोड्स की परीक्षाओं को न करवाए जाने से जुड़ा सवाल भी किया था. वे जानना चाहते थे कि भंग किए गए आयोग में उस समय कितनी परीक्षाएं नहीं हुई, उनका आवेदन शुल्क कितना था और कितने युवाओं ने आवेदन किया था? इसके अलावा विपक्षी सदस्यों ने पटवारी के पदों के लिए आए आवेदनों की संख्या और उनके शुल्क की जानकारी भी चाही थी.
पटवारी के पदों को 14.98 करोड़ से अधिक शुल्क
सरकार की तरफ से विस्तार से दी गई जानकारी के अनुसार राज्य चयन आयोग में पटवारी के पदों के लिए 1,87,257 आवेदन आए हैं. युवाओं से इन आवेदनों के लिए 14.98 करोड़ से अधिक आवेदन शुल्क प्राप्त हुआ है. लिखित जवाब के अनुसार राज्य चयन आयोग वर्तमान में कंप्यूटर आधारित और टैबलेट आधारित परीक्षाएं करवा रहा है. इसके लिए एजेंसी ने प्रदेश के करीब सभी जिलों में 41 परीक्षा केंद्र स्थापित किए हैं. आयोग सभी जिलों में और भी सेंटर स्थापित करने की दिशा में प्रयासरत है. कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए राज्य सरकार ने टीसीएस कंपनी के साथ अनुबंध किया है. यह अनुबंध पिछले साल नवंबर से प्रभावी है. राज्य सरकार ने तीन साल में 7941 नियुक्तियां की हैं. पिछले तीन साल में 31 जुलाई 2025 विभिन्न आयोगों व विभागों की तरफ से जारी अधिसूचनाओं, आयोजित परीक्षाओं घोषित परिणामों व नियुक्तियों का ब्यौरा भी दिया है.
कैबिनेट से मंजूर इतने पद भरे
राज्य सरकार ने कैबिनेट से मंजूर किए गए 13496 पदों में से 8272 पदों को भरा है. पिछले तीन साल में 31 जुलाई 2025 तक कैबिनेट ने अनुबंध आधार पर मंजूर पदों तथा उन्हें भरने को लेकर भी जवाब में ब्यौरा मौजूद है. कुल 8272 पदों को भरा गया है. इन्हें भरने के लिए लोकसेवा आयोग, राज्य चयन आयोग, संबंधित विभागों व अन्य एजेंसियां माध्यम बनी हैं. शिक्षा विभाग में 530 प्रवक्ता के पद मंजूर किए गए थे, जिनमें से 502 को भरा गया है. इसके अलावा टीजीटी आट्र्स के 1,070 मंजूर पदों में से 619 भरे गए हैं. टीजीटी नॉन मेडिकल के 776 में से 413 और टीजीटी विज्ञान के 430 पदों में से 211 पद भरे गए हैं. शास्त्री के 494 पदों में से 191 पद भरे गए हैं. जवाब के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में स्टाफ नर्स के 70 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं. आयुष विभाग में एएमओ के 137 और व्याख्याता के 139 पद भरे गए हैं. राज्य चयन आयोग को नवंबर 2026 तक 17 विभागों में 1251 पदों को भरने के लिए मांग पत्र आए हैं.
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