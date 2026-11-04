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ड्रग्स से निपटने के लिए 'खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान' शुरू करेगी सुक्खू सरकार, विजेताओं पर होगी पैसों की बारिश!

खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान ( @SukhvinderSinghSukhu )

By PTI 2 Min Read

शिमला: चिट्टा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए प्रदेश की सुक्खू सरकार विभिन्न जिलों में लगातार अभियान चला रही है. इसी कड़ी में ड्रग्स के गलत इस्तेमाल से लड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार पूरे राज्य में एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, 'खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान 2026' आयोजित करने की तैयारी में है. यूथ सर्विसेज़ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि इस पहल का मकसद फिटनेस, अनुशासन, टीम वर्क और हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देना है, साथ ही युवा खिलाड़ियों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना है.

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