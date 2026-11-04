ड्रग्स से निपटने के लिए 'खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान' शुरू करेगी सुक्खू सरकार, विजेताओं पर होगी पैसों की बारिश!
आखिर चैंपियनशिप में कौन भाग ले सकता है, और कितने स्तर पर प्रतियोगिता है साथ ही इनामी राशि क्या है, जानिए सबकुछ.
By PTI
Published : November 4, 2026 at 10:58 AM IST|
Updated : November 4, 2026 at 11:45 AM IST
शिमला: चिट्टा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए प्रदेश की सुक्खू सरकार विभिन्न जिलों में लगातार अभियान चला रही है. इसी कड़ी में ड्रग्स के गलत इस्तेमाल से लड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार पूरे राज्य में एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, 'खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान 2026' आयोजित करने की तैयारी में है. यूथ सर्विसेज़ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि इस पहल का मकसद फिटनेस, अनुशासन, टीम वर्क और हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देना है, साथ ही युवा खिलाड़ियों को अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना है.
नशे के खिलाफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी
प्रवक्ता ने कहा कि, यह पहल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हिमाचल प्रदेश को ड्रग-फ्री राज्य बनाने के विज़न को पूरा करने की दिशा में भी एक ज़रूरी कदम है. प्रवक्ता ने कहा, "इस कैंपेन का मकसद युवाओं को अच्छी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में शामिल करना और उन्हें स्पोर्ट्स को अपनी ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा बनाकर ड्रग्स से दूर रहने के लिए बढ़ावा देना है."
खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान
चैंपियनशिप में 15-30 साल के पुरुषों और महिलाओं के लिए क्रिकेट, वॉलीबॉल और कबड्डी मैच होंगे और इसमें राज्य के सभी 12 ज़िले शामिल होंगे. यह कॉम्पिटिशन तीन लेवल पर होगा. सब-डिवीज़न, ज़िला और स्टेट लेवल पर प्रतियोगिता का आयोजन होगा. प्रवक्ता ने कहा कि, स्पोर्ट्स में बेहतरीन प्रदर्शन को बढ़ावा देने और पार्टिसिपेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, आकर्षक कैश प्राइज़ की घोषणा की गई है.
विजेताओं पर होगी पैसे की बारिश!
उन्होंने कहा कि सब-डिवीज़न लेवल पर, पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वालों को क्रम से 51,000 रुपये, 41,000 रुपये और 31,000 रुपये के कैश प्राइज़ मिलेंगे. डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के लिए इनाम क्रमशः 2 लाख रुपये, 1.50 लाख रुपये और 1 लाख रुपये होंगे. वहीं, स्टेट लेवल पर, जीतने वाली टीमों को पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के लिए क्रमशः 31 लाख रुपये, 15 लाख रुपये और 10 लाख रुपये मिलेंगे.
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