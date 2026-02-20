ETV Bharat / state

इस दिन से हिमाचल में गाड़ियों की एंट्री होगी महंगी, सरकार लागू करने जा रही नई टोल पॉलिसी

शिमला: 1 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश आने वालों को एंट्री प्वाइंट पर लगे टोल बैरियर पर ज्यादा पैसे देने होंगे, क्योंकि राज्य की बदली हुई टोल पॉलिसी अगले फाइनेंशियल ईयर से लागू हो जाएगी, जिससे दूसरे राज्यों की प्राइवेट गाड़ियों की फीस में भारी बढ़ोतरी होगी.

अब गाड़ी के हिसाब से टोल चार्ज में ₹30 से ₹180 तक की बढ़ोतरी होगी. हालांकि, हिमाचल में रजिस्टर्ड गाड़ियों को टोल टैक्स से छूट मिलेगी. टोल पॉलिसी 2026-27 के मुताबिक, कार, जीप और वैन जैसी हल्की गाड़ियों से ₹70 के बजाय ₹170 की बदली हुई फीस ली जाएगी. हालांकि, दो एक्सल तक वाली बसों और ट्रकों के लिए टोल ₹570 में कोई बदलाव नहीं होगा.

हल्के कमर्शियल गाड़ियों और मिनी बसों के लिए हर दिन का नया चार्ज 320 रुपये तय किया गया है, जबकि तीन-एक्सल वाली कमर्शियल गाड़ियों को 600 रुपये देने होंगे. भारी कंस्ट्रक्शन मशीनरी के लिए 800 रुपये और सात या उससे ज्यादा एक्सल वाली बड़ी गाड़ियों को हिमाचल प्रदेश के टोल गेट से गुजरने के लिए 900 रुपये देने होंगे.

पॉलिसी में बताया गया है कि एंट्री फीस बैरियर पर ली जाएगी और फास्टैग जरूरी होगा. हिमाचल प्रदेश में 55 टोल बैरियर हैं और बढ़े हुए चार्ज से टूरिस्ट और माल ढुलाई दोनों पर असर पड़ने की उम्मीद है.