हिमाचल में VBGRAMG पर लगेगा इतने महीने का ब्रेक, जानें इसके पीछे की वजह
मनरेगा से विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) में बदलाव के बीच हिमाचल के लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए राहत की खबर.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 10:09 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई से मनरेगा की जगह लागू हुए विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (VBGRAMG Act) की शुरुआत के साथ ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी की गई थी, लेकिन इसकी रफ्तार पूरी तरह पकड़ने से पहले ही इस पर अस्थायी ब्रेक लगने जा रहा है. इसकी वजह कोई प्रशासनिक अड़चन नहीं, प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सेब सीजन, बागवानी और खरीफ कृषि कार्य हैं. सरकार नहीं चाहती कि रोजगार मिशन के तहत श्रमिकों की व्यस्तता के कारण बागवानों और किसानों को फसलों की तुड़ाई, पैकिंग, ढुलाई और खेतों में जरूरी कृषि कार्यों के लिए मजदूरों की कमी का सामना करना पड़े. यही कारण है कि प्रदेश सरकार ने सेब, नाशपाती, सब्जियों और अन्य मौसमी फसलों की हार्वेस्टिंग को ध्यान में रखते हुए VBGRAMG Act पर करीब दो महीने तक अस्थायी रोक लगाने की तैयारी है.
एक साथ लागू नहीं रहेगी रोक
यह रोक पूरे प्रदेश में एक साथ लागू नहीं होगी, बल्कि हर जिले में फसलों के पकने और हार्वेस्टिंग के समय के अनुसार लागू की जाएगी, ताकि जहां जिस समय कृषि और बागवानी कार्य चरम पर हों, वहां श्रमिकों की उपलब्धता बनी रहे और किसानों-बागवानों को किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े. सरकार ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों के डीसी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. जैसे-जैसे जिलों से फसलों की स्थिति और हार्वेस्टिंग अवधि का अपडेट मिलेगा, उसी आधार पर संबंधित जिलों में VBGRAMG Act के कार्यों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया जाएगा. सेब सीजन और अन्य कृषि कार्य पूरे होने के बाद यह रोक स्वतः हटा ली जाएगी और मिशन के तहत विकास कार्य फिर से सामान्य रूप से शुरू कर दिए जाएंगे. ऐसे में अब सबकी नजर सरकार के अगले आदेश पर टिकी है, क्योंकि यह फैसला एक ओर किसानों और बागवानों को राहत देगा तो दूसरी ओर प्रदेश में लागू हुई नई ग्रामीण रोजगार व्यवस्था की कार्यप्रणाली को भी कुछ समय के लिए प्रभावित करेगा.
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के सचिव सी पालरासू का कहना है, "प्रदेश में सेब सहित खरीफ सीजन की अन्य फसलों को देखते हुए VBGRAMG दो महीने का प्रतिबंध लगाया जाएगा. इसके लिए सभी जिलों के डीसी से अपडेट मांगा गया है, जिसमें कुछ जिलों से डीसी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है."
हिमाचल में कुल 27.16 लाख वर्कर
मनरेगा से विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) में बदलाव के बीच हिमाचल के लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए राहत की खबर है. नई व्यवस्था लागू होने के बावजूद लोगों को नया जॉब कार्ड बनवाने की अभी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मनरेगा के तहत पहले से जारी सभी जॉब कार्ड ही फिलहाल नए मिशन में मान्य रहेंगे. इसका सीधा लाभ प्रदेश के 15.05 लाख जॉब कार्ड धारक परिवारों और उनसे जुड़े 27.16 लाख पंजीकृत श्रमिकों को मिलेगा.
8.46 लाख एक्टिव जॉब कार्ड
इनमें से वर्तमान में 8.46 लाख एक्टिव जॉब कार्ड हैं, जिनके तहत 12.01 लाख सक्रिय श्रमिक रोजगार योजनाओं से जुड़े हुए हैं. सामाजिक समावेशन के लिहाज से भी यह मिशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि सक्रिय श्रमिकों में 26.59 प्रतिशत अनुसूचित जाति (एससी) और 6.36 फीसदी अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग से संबंधित हैं. ऐसे में नई व्यवस्था के लागू होने के बावजूद मौजूदा जॉब कार्डों की वैधता बरकरार रहने से लाखों ग्रामीण परिवार बिना किसी अतिरिक्त औपचारिकता के रोजगार एवं आजीविका से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ लेते रहेंगे.
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