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हिमाचल में VBGRAMG पर लगेगा इतने महीने का ब्रेक, जानें इसके पीछे की वजह

शिमला: हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई से मनरेगा की जगह लागू हुए विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (VBGRAMG Act) की शुरुआत के साथ ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को नई दिशा देने की तैयारी की गई थी, लेकिन इसकी रफ्तार पूरी तरह पकड़ने से पहले ही इस पर अस्थायी ब्रेक लगने जा रहा है. इसकी वजह कोई प्रशासनिक अड़चन नहीं, प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सेब सीजन, बागवानी और खरीफ कृषि कार्य हैं. सरकार नहीं चाहती कि रोजगार मिशन के तहत श्रमिकों की व्यस्तता के कारण बागवानों और किसानों को फसलों की तुड़ाई, पैकिंग, ढुलाई और खेतों में जरूरी कृषि कार्यों के लिए मजदूरों की कमी का सामना करना पड़े. यही कारण है कि प्रदेश सरकार ने सेब, नाशपाती, सब्जियों और अन्य मौसमी फसलों की हार्वेस्टिंग को ध्यान में रखते हुए VBGRAMG Act पर करीब दो महीने तक अस्थायी रोक लगाने की तैयारी है.

एक साथ लागू नहीं रहेगी रोक

यह रोक पूरे प्रदेश में एक साथ लागू नहीं होगी, बल्कि हर जिले में फसलों के पकने और हार्वेस्टिंग के समय के अनुसार लागू की जाएगी, ताकि जहां जिस समय कृषि और बागवानी कार्य चरम पर हों, वहां श्रमिकों की उपलब्धता बनी रहे और किसानों-बागवानों को किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े. सरकार ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलों के डीसी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. जैसे-जैसे जिलों से फसलों की स्थिति और हार्वेस्टिंग अवधि का अपडेट मिलेगा, उसी आधार पर संबंधित जिलों में VBGRAMG Act के कार्यों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया जाएगा. सेब सीजन और अन्य कृषि कार्य पूरे होने के बाद यह रोक स्वतः हटा ली जाएगी और मिशन के तहत विकास कार्य फिर से सामान्य रूप से शुरू कर दिए जाएंगे. ऐसे में अब सबकी नजर सरकार के अगले आदेश पर टिकी है, क्योंकि यह फैसला एक ओर किसानों और बागवानों को राहत देगा तो दूसरी ओर प्रदेश में लागू हुई नई ग्रामीण रोजगार व्यवस्था की कार्यप्रणाली को भी कुछ समय के लिए प्रभावित करेगा.