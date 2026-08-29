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कर्ज की दर्द कथा: सुक्खू सरकार फिर लेगी 700 करोड़ का कर्ज, 7.56 फीसदी ब्याज दर पर 13 साल के लिए लिया जाएगा लोन

सुक्खू सरकार फिर लेगी 700 करोड़ का कर्ज ( ETV Bharat )