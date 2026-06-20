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हिमाचल के इस सहकारी बैंक की BOD हुई सस्पेंड, 138 करोड़ पहुंचा NPA

सोलन: हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट और भारी अनियमितताओं से जूझ रहे बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक सोलन पर राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. सरकार ने बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (BoD) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही बैंक के प्रबंधन को संभालने के लिए तीन सरकारी प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई हैं. रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, दोरजे शेरिंग नेगी की ओर से बोर्ड को कारण बताओ नोटिस जारी कर 30 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है.

138 करोड़ पहुंचा NPA

दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की निरंतर वैधानिक निरीक्षण रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि 2017-18 से ही बघाट बैंक के कामकाज में गंभीर अनियमितताएं, अवैधताएं और भारी चूक की जा रही थीं. बार-बार सख्त दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी मिलने के बावजूद प्रबंधन में कोई सुधार नहीं हुआ. वर्तमान में बैंक का एनपीए ₹138 करोड़ तक पहुंच चुका है, जिसके चलते आरबीआई ने बैंक के लेन-देन पर कैपिंग लगाई हुई है. इस कैपिंग की अवधि 8 जुलाई को समाप्त हो रही है.

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