हिमाचल के इस सहकारी बैंक की BOD हुई सस्पेंड, 138 करोड़ पहुंचा NPA
वित्तीय अनियमितताओं के चलते बैंक को संभालने के लिए 3 प्रशासक नियुक्त, बीओडी को कारण बताओ नोटिस.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 20, 2026 at 1:04 PM IST
सोलन: हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट और भारी अनियमितताओं से जूझ रहे बघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक सोलन पर राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है. सरकार ने बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (BoD) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही बैंक के प्रबंधन को संभालने के लिए तीन सरकारी प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई हैं. रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, दोरजे शेरिंग नेगी की ओर से बोर्ड को कारण बताओ नोटिस जारी कर 30 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है.
138 करोड़ पहुंचा NPA
दरअसल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की निरंतर वैधानिक निरीक्षण रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि 2017-18 से ही बघाट बैंक के कामकाज में गंभीर अनियमितताएं, अवैधताएं और भारी चूक की जा रही थीं. बार-बार सख्त दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी मिलने के बावजूद प्रबंधन में कोई सुधार नहीं हुआ. वर्तमान में बैंक का एनपीए ₹138 करोड़ तक पहुंच चुका है, जिसके चलते आरबीआई ने बैंक के लेन-देन पर कैपिंग लगाई हुई है. इस कैपिंग की अवधि 8 जुलाई को समाप्त हो रही है.
जमाकर्ताओं और शेयरधारकों का फूटा था गुस्सा
बैंक की खस्ता हालत को देखते हुए इसके 11 हजार शेयरधारकों और करीब 80 हजार जमाकर्ताओं के बीच भारी नाराजगी देखी गई थी. इन लोगों ने बार-बार राज्य सरकार और अधिकारियों से शिकायतें की थीं और बैंक प्रबंधन के खिलाफ उग्र धरना-प्रदर्शन भी किए थे. बोर्ड बैंक के सामान्य कामकाज को बहाल करने में पूरी तरह विफल रहा, जिसके बाद सरकार को यह कड़ा कदम उठाना पड़ा.
निलंबित किए गए बोर्ड में अरुण शर्मा (अध्यक्ष) और किरण किशोर ठाकुर (उपाध्यक्ष) शामिल हैं. इनके अलावा सुंदर सिंह ठाकुर, संजीव कुमार, अमर सिंह, कृष्ण लाल ग्रोवर, कल्पना ठाकुर और गगन चौहान को निदेशक पद से हटा दिया गया है. अब बैंक के रोजमर्रा के मामलों और वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने तीन अनुभवी प्रशासकों की नियुक्ति की है, जिनमें नीरज सूद, गिरीश नड्डा, संजय कुमार शर्मा के नाम शामिल हैं.
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