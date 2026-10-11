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ऊना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद बड़ी कार्रवाई, महिला डॉक्टर निलंबित, तीन दिन में मांगी जांच रिपोर्ट

ऊना अस्पताल में प्रसूता की मौत मामले में महिला डॉक्टर निलंबित ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के ऊना स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती 33 वर्षीय महिला की मौत के मामले ने स्वास्थ्य विभाग में हलचल मचा दी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में तैनात महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रियंका शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. सरकार ने संबंधित डॉक्टर के प्रारंभिक जांच के लिए उपलब्ध नहीं होने को भी कार्रवाई का आधार बनाया है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से शनिवार, 10 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार, निलंबन की अवधि के दौरान डॉक्टर का मुख्यालय स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, शिमला रहेगा और वह सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगी.

प्रसव के लिए भर्ती महिला की मौत से उठा मामला आदेश के अनुसार, ऊना जिले के अपर अमियाला निवासी रीना देवी (33), पत्नी राजीव कुमार, को 7 अक्टूबर को प्रसव के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में भर्ती करवाया गया था. 9 अक्टूबर को अस्पताल में उनकी मौत हो गई. घटना के बाद मामले की जांच के लिए क्षेत्रीय अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने 9 अक्टूबर को डॉ. विकास चौहान, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की. समिति को घटना के सभी पहलुओं की जांच कर तीन दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं.