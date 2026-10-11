ऊना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद बड़ी कार्रवाई, महिला डॉक्टर निलंबित, तीन दिन में मांगी जांच रिपोर्ट
प्रदेश सरकार ने संबंधित डॉक्टर के प्रारंभिक जांच के लिए उपलब्ध नहीं होने को भी कार्रवाई का आधार बनाया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 7:19 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के ऊना स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती 33 वर्षीय महिला की मौत के मामले ने स्वास्थ्य विभाग में हलचल मचा दी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में तैनात महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रियंका शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. सरकार ने संबंधित डॉक्टर के प्रारंभिक जांच के लिए उपलब्ध नहीं होने को भी कार्रवाई का आधार बनाया है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से शनिवार, 10 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार, निलंबन की अवधि के दौरान डॉक्टर का मुख्यालय स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, शिमला रहेगा और वह सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगी.
प्रसव के लिए भर्ती महिला की मौत से उठा मामला
आदेश के अनुसार, ऊना जिले के अपर अमियाला निवासी रीना देवी (33), पत्नी राजीव कुमार, को 7 अक्टूबर को प्रसव के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में भर्ती करवाया गया था. 9 अक्टूबर को अस्पताल में उनकी मौत हो गई. घटना के बाद मामले की जांच के लिए क्षेत्रीय अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने 9 अक्टूबर को डॉ. विकास चौहान, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की. समिति को घटना के सभी पहलुओं की जांच कर तीन दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं.
प्रारंभिक जांच में शामिल नहीं हुईं डॉक्टर
स्वास्थ्य विभाग के आदेश में कहा गया है कि अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रियंका शर्मा प्रारंभिक जांच के लिए उपलब्ध नहीं थीं. आदेश में उल्लेख है कि उनके ड्यूटी से अनुपस्थित होने और दोनों मोबाइल नंबर बंद होने की जानकारी दी गई थी. अस्पताल प्रशासन ने मामले की गंभीरता और अस्पताल में कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए डॉक्टर को निलंबित करने की सिफारिश की थी.
जांच पूरी होने तक निलंबन जारी रहेगा
प्रदेश सरकार ने मामले की गंभीरता और प्रारंभिक जांच के लिए संबंधित अधिकारी की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए डॉ. प्रियंका शर्मा को केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 10 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं. आदेश स्वास्थ्य विभाग के सचिव आशीष सिंहमार की ओर से जारी किया गया है. निलंबन अवधि के दौरान डॉ. प्रियंका शर्मा का मुख्यालय स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला निर्धारित किया गया है. उन्हें सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी.
तीन दिन में सामने आएगी जांच रिपोर्ट
मामले में गठित जांच समिति को तीन दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपनी है. अब जांच में यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि प्रसव के दौरान किन परिस्थितियों में महिला की मौत हुई और उपचार से जुड़े सभी पहलुओं में निर्धारित चिकित्सकीय प्रक्रियाओं का पालन किया गया या नहीं. हालांकि, सरकार के आदेश में मौत का अंतिम कारण या किसी चिकित्सकीय लापरवाही की पुष्टि नहीं की गई है. जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही घटना के कारणों और जिम्मेदारी को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
क्या है पूरा मामला?
ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल में रीना कुमारी और उनके गर्भस्थ शिशु की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर उपचार में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए थे. मृत महिला के पति राजीव कुमार के मुताबिक, उनकी पत्नी अस्पताल में भर्ती थीं और शुक्रवार सुबह तक उनकी हालत सामान्य थी. प्रसव पीड़ा बढ़ने पर उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया. कुछ समय बाद परिजनों को शिशु की मौत की सूचना दी गई. इसके बाद रीना की हालत बिगड़ गई और डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया.
घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू कर दिया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. परिजनों के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है. वहीं, पोस्टमार्टम के बाद शव ऊना पहुंचने पर प्रदर्शन और तेज हो गया और मामला जिला मुख्यालय के मुख्य चौराहे पर चक्का जाम तक पहुंच गया. मौत के कारणों और कथित इलाज में लापरवाही को लेकर जांच के नतीजों का इंतजार है.
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