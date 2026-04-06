शिमला से दिल्ली और धर्मशाला के बीच अब डायरेक्ट फ्लाइट, एलायंस एयर के साथ हिमाचल सरकार का एमओयू
सुक्खू सरकार ने एलायंस एयर के साथ एमओयू साइन किया है. अब शिमला से रोजाना दिल्ली और धर्मशाला के लिए डायरेक्ट फ्लाइट उड़ान भरेंगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 8:26 PM IST
शिमला: दिल्ली से शिमला के हवाई सफर में अब परेशानी नहीं आएगी. हिमाचल सरकार ने दिल्ली-शिमला व शिमला-धर्मशाला के बीच डायरेक्ट फ्लाइट के लिए एलायंस एयर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. बड़ी बात ये है कि फ्लाइट सुविधा रोज उपलब्ध होगी. इसमें सवारी की कमी आड़े नहीं आएगी, क्योंकि वीजीएफ यानी वायबल गैप फंडिंग की भरपाई हिमाचल सरकार करेगी. इससे भी बढ़कर सुखद बात ये है कि उड़ान में उपलब्ध सीटों की संख्या 48 होगी.
पर्यटन व नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक विवेक भाटिया के अनुसार हिमाचल सरकार ने रीजनल एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया है. इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. राज्य सरकार ने एलायंस एयर लिमिटेड के साथ दिल्ली-शिमला व शिमला-धर्मशाला मार्ग पर डेली फ्लाइट संचालित करने के लिए एलायंस एयर के साथ एमओयू पर साइन किए हैं.
राज्य सरकार की ये पहल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ हिमाचल की राजधानी शिमला व धर्मशाला के बीच सीधा हवाई संपर्क स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने बताया कि इस समझौता ज्ञापन के तहत दोनों हवाई मार्गों पर सप्ताह के सभी सात दिन उड़ान सेवाएं संचालित होंगी.
विवेक भाटिया ने बताया, 'संचालन विवरण के अनुसार प्रस्तावित उड़ानें एटीआर 42-600 विमान के माध्यम संचालित की जाएगी. इसमें 48 सीटों की क्षमता उपलब्ध होगी. इन उड़ानों का कमर्शियल संचालन इस महीने के अंतिम सप्ताह में आरंभ किया जाएगा. यह एमओयू संचालन शुरू होने की तिथि से 12 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा'.
उन्होंने बताया कि दोनों एयर मार्ग के संचालन के लिए 100 प्रतिशत व्यवहार्यता अंतर भुगतान यानी वाइबल गैप फंडिंग (वीजीएफ) राज्य सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा. यह राशि पूरी तरह से अनुदान के रूप में एलायंस एयर को प्रदान की जाएगी. कुल अनुमानित साल भर में वीजीएफ खर्च 32.64 करोड़ रुपये आंका गया है. यह एमओयू न केवल राष्ट्रीय राजधानी और शिमला के मध्य सीधा हवाई संपर्क स्थापित करेगा, बल्कि राज्य के भीतर शिमला-धर्मशाला एयर कनेक्टिविटी को भी मजबूत बनाएगा.
उल्लेखनीय है कि हिमाचल में हवाई सेवाओं की कमी है. ऐसे में पर्यटन को झटका लगता है. एक अनुमान के अनुसार यदि दिल्ली से शिमला के लिए बड़े विमान की सेवाएं शुरू हो जाएं तो सालाना 55 हजार सैलानी केवल इसी रूट पर बढ़ेंगे. शिमला में जुब्बड़ हट्टी हवाई पट्टी के विस्तार के बाद यहां बड़े विमान उतरने की संभावना बलवती हुई है. फिलहाल, दिल्ली-शिमला व शिमला धर्मशाला के बीच रोजाना हवाई उड़ान से पर्यटन सेक्टर को भारी लाभ होने के आसार हैं.
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