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शिमला से दिल्ली और धर्मशाला के बीच अब डायरेक्ट फ्लाइट, एलायंस एयर के साथ हिमाचल सरकार का एमओयू

शिमला से दिल्ली और धर्मशाला के बीच अब डायरेक्ट फ्लाइट ( FILE )

शिमला: दिल्ली से शिमला के हवाई सफर में अब परेशानी नहीं आएगी. हिमाचल सरकार ने दिल्ली-शिमला व शिमला-धर्मशाला के बीच डायरेक्ट फ्लाइट के लिए एलायंस एयर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. बड़ी बात ये है कि फ्लाइट सुविधा रोज उपलब्ध होगी. इसमें सवारी की कमी आड़े नहीं आएगी, क्योंकि वीजीएफ यानी वायबल गैप फंडिंग की भरपाई हिमाचल सरकार करेगी. इससे भी बढ़कर सुखद बात ये है कि उड़ान में उपलब्ध सीटों की संख्या 48 होगी. पर्यटन व नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक विवेक भाटिया के अनुसार हिमाचल सरकार ने रीजनल एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया है. इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. राज्य सरकार ने एलायंस एयर लिमिटेड के साथ दिल्ली-शिमला व शिमला-धर्मशाला मार्ग पर डेली फ्लाइट संचालित करने के लिए एलायंस एयर के साथ एमओयू पर साइन किए हैं. राज्य सरकार की ये पहल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ हिमाचल की राजधानी शिमला व धर्मशाला के बीच सीधा हवाई संपर्क स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. उन्होंने बताया कि इस समझौता ज्ञापन के तहत दोनों हवाई मार्गों पर सप्ताह के सभी सात दिन उड़ान सेवाएं संचालित होंगी.