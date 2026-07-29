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15 अगस्त को नहीं होगी छुट्टी, हिमाचल के सभी सरकारी स्कूल रहेंगे खुले, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी भी स्तर पर राष्ट्रीय पर्व की गरिमा से समझौता नहीं होना चाहिए. प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, देशभक्ति से ओत-प्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित गतिविधियां और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाले आयोजन किए जाएंगे. इसके साथ ही छात्रों और शिक्षकों की जिला, उपमंडल और तहसील मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस समारोहों में सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी.

शिमला: अगर आप यह सोच रहे हैं कि 15 अगस्त को सरकारी स्कूलों में छुट्टी रहेगी, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इस बार हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल स्वतंत्रता दिवस पर खुले रहेंगे और पूरे प्रदेश में आजादी के महापर्व को पूरे सम्मान, गरिमा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा.

स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बारे में सभी उपनिदेशकों (प्राथमिक एवं उच्च) और सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों को विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं. इन आदेशों में कहा गया है कि 15 अगस्त को प्रदेश के सभी सरकारी शिक्षण संस्थान खुले रहेंगे और राष्ट्रीय ध्वज फहराने से लेकर राष्ट्रगान, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, देशभक्ति गीतों, भाषण प्रतियोगिताओं तथा स्वतंत्रता संग्राम की विरासत से विद्यार्थियों को जोड़ने वाले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन आयोजनों का उद्देश्य विद्यार्थियों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, संविधान के प्रति सम्मान और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के प्रति गौरव की भावना को और अधिक सशक्त बनाना है.

शिक्षा विभाग ने जिला उपनिदेशकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के सभी सरकारी स्कूलों तक इन आदेशों को तत्काल पहुंचाएं और यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन पूरी गरिमा और अनुशासन के साथ हो. इसके साथ ही सभी आवश्यक तैयारियां पहले से पूरी कर ली जाएं, ताकि राष्ट्रीय पर्व का आयोजन किसी भी प्रकार की अव्यवस्था के बिना सफलतापूर्वक संपन्न हो सके. विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूरे प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह राष्ट्रीय गौरव और सम्मान के अनुरूप आयोजित किए जाएं और विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाए.

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