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हिमाचल के सरकारी स्कूलों में लगातार घट रहा नामांकन, तीन साल में 37,640 विद्यार्थियों ने छोड़ा स्कूल

हिमाचल के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटी ( PIC@ASER (Annual Status of Education Report) )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. वहीं, स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी हर साल बढ़ोतरी हो रही है. विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भाजपा विधायक डॉ हंस राज द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से वर्ष 2024-25 से लेकर 2026-27 तक के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं. इन आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से 12वीं तक विद्यार्थियों का कुल नामांकन पिछले दो वर्षों में 50,211 घटा है.

विधायक डॉ. हंस राज की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में बताया गया कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में सरकारी स्कूलों में कुल 7,05,342 विद्यार्थियों का नामांकन था. वर्ष 2025-26 में यह घटकर 6,71,542 रह गया, जबकि 30 अक्तूबर 2026 तक चालू शैक्षणिक सत्र में कुल नामांकन 6,55,131 दर्ज किया गया है. इस तरह पिछले शैक्षणिक सत्र की तुलना में भी 16,411 विद्यार्थियों की कमी आई है. खास बात यह है कि प्रदेश के सभी 12 जिलों में नामांकन में गिरावट दर्ज की गई है. कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 5,115 विद्यार्थियों का नामांकन कम हुआ है. इसके अलावा मंडी में 2,431, ऊना में 2,010, हमीरपुर में 1,890 और बिलासपुर में 1,687 विद्यार्थियों की कमी दर्ज की गई है.