हिमाचल के सरकारी स्कूलों में लगातार घट रहा नामांकन, तीन साल में 37,640 विद्यार्थियों ने छोड़ा स्कूल
सरकारी स्कूलों में पढ़ाई छोड़ने या बीच सत्र में स्कूल बदलने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 8:43 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. वहीं, स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी हर साल बढ़ोतरी हो रही है. विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भाजपा विधायक डॉ हंस राज द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से वर्ष 2024-25 से लेकर 2026-27 तक के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं. इन आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से 12वीं तक विद्यार्थियों का कुल नामांकन पिछले दो वर्षों में 50,211 घटा है.
विधायक डॉ. हंस राज की ओर से पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में बताया गया कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में सरकारी स्कूलों में कुल 7,05,342 विद्यार्थियों का नामांकन था. वर्ष 2025-26 में यह घटकर 6,71,542 रह गया, जबकि 30 अक्तूबर 2026 तक चालू शैक्षणिक सत्र में कुल नामांकन 6,55,131 दर्ज किया गया है. इस तरह पिछले शैक्षणिक सत्र की तुलना में भी 16,411 विद्यार्थियों की कमी आई है. खास बात यह है कि प्रदेश के सभी 12 जिलों में नामांकन में गिरावट दर्ज की गई है. कांगड़ा जिले में सबसे अधिक 5,115 विद्यार्थियों का नामांकन कम हुआ है. इसके अलावा मंडी में 2,431, ऊना में 2,010, हमीरपुर में 1,890 और बिलासपुर में 1,687 विद्यार्थियों की कमी दर्ज की गई है.
तीन साल में 37,640 विद्यार्थियों ने छोड़ी पढ़ाई
सरकारी स्कूलों में पढ़ाई छोड़ने या बीच सत्र में स्कूल बदलने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हुई है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में 9,747, वर्ष 2025-26 में 11,396 और चालू शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 30 अक्तूबर तक 16,497 विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने या स्थानांतरण के मामले दर्ज किए गए हैं। तीन वर्षों में यह संख्या कुल 37,640 तक पहुंच गई है. जिलावार आंकड़ों में सोलन जिले में सबसे अधिक 3,056 विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने या स्थानांतरण के मामले सामने आए हैं. शिमला में 2,906, सिरमौर में 2,118, कांगड़ा में 1,663 और ऊना में 1,446 मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं, लाहौल-स्पीति में सबसे कम 46 मामले सामने आए हैं.
UDISE+ में स्कूल छोड़ने के 18 कारण दर्ज
स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों के संबंध में UDISE+ (Unified District Information System for Education Plus) के तहत कुल 18 संभावित कारण दर्ज किए गए हैं. इनमें बेहतर शैक्षणिक अवसरों की उपलब्धता, आर्थिक परिस्थितियां, रोजगार मिलना, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होना, परिवार का पलायन, आईटीआई या पॉलिटेक्निक में प्रवेश और दूसरे पाठ्यक्रम में दाखिला लेना शामिल हैं. इसके अलावा सरकारी से निजी या निजी से सरकारी स्कूल में स्थानांतरण, उच्च कक्षाओं की सुविधा वाले स्कूल को प्राथमिकता, दूसरे ब्लॉक, जिले, राज्य या देश में जाना, लंबे समय तक अनुपस्थित रहना, परिवहन की कठिनाई तथा संकाय, माध्यम या विषयों की अनुपलब्धता भी कारणों में शामिल हैं. अज्ञात कारणों को भी इस सूची में रखा गया है. फिलहाल इन कारणों का आकलन सोलन और ऊना जिलों में किया जा रहा है.
स्कूल से बाहर बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए 72 केंद्र
स्कूल छोड़ चुके और स्कूल से बाहर बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ने के लिए समग्र शिक्षा के तहत प्रदेश में 72 गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं. इन केंद्रों में बच्चों को उनकी आयु के अनुसार तीन, छह, नौ और 12 महीने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है. इसके बाद उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाया जाता है. इस योजना के लिए भारत सरकार की ओर से 1 करोड़ 37 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है.
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