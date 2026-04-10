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CBSE मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिले के लिए होड़, सीएम ने तीनों संकाय शुरू करने के दिए निर्देश

सभी 151 स्कूलों में अब तीनों मुख्य शैक्षणिक संकाय मेडिकल, नॉन-मेडिकल और कॉमर्स शुरू किए जाएं.गे. सीएम ने इसके आदेश दिए हैं

सीएम ने तीनों संकाय शुरू करने के दिए निर्देश
सीएम ने तीनों संकाय शुरू करने के दिए निर्देश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 7:26 AM IST

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शिमला: वर्तमान शैक्षणिक सत्र से राज्य के 151 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न लागू करने की पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. सरकारी स्कूलों में छात्र प्रवेश में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है. वर्तमान शैक्षणिक सत्र से राज्य के 151 चयनित सरकारी स्कूलों में सीबीएसई (CBSE) पैटर्न लागू हुआ है. इसे छात्र नामांकन (Enrollment) में भी भारी उछाल दर्ज किया है.

छात्रों और अभिभावकों के इस भारी उत्साह को देखते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इन सभी 151 स्कूलों में अब तीनों मुख्य शैक्षणिक संकाय मेडिकल, नॉन-मेडिकल और कॉमर्स शुरू किए जाएं. मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि इस संबंध में सभी आवश्यक बुनियादी ढांचा और तैयारियां निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी की जाएं, ताकि दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को अपने पसंदीदा विषयों की पढ़ाई के लिए घरों से दूर न जाना पड़े.

नामांकन में रिकॉर्ड वृद्धि

ज़िलावार आंकड़ेशिक्षा विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सीबीएसई पैटर्न अपनाने के बाद कई स्कूलों में छात्रों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है. अभिभावकों और छात्रों में सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए काफी उत्साह देखा जा रहा है.

स्कूल का नाम/स्थाननामांकन में वृद्धि (%)
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जंजैहली (मंडी)90.43%
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय किलाड़ (चंबा)90.24%
नेरवा (शिमला)52.22%
रिकांगपिओ (किन्नौर)50.50%
नौहराधार (सिरमौर)29.69%
चौपाल (शिमला)28.16%

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार के गठन के बाद शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधारों का ही नतीजा है कि हिमाचल प्रदेश आज देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मामले में 21वें स्थान से उठकर 5वें स्थान पर पहुंच गया है. इसके साथ ही हिमाचल ने पूर्ण साक्षर राज्य होने का गौरव भी हासिल किया है.मुख्यमंत्री सुक्खू ने दोहराया कि राज्य सरकार विशेष रूप से ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. आगामी वर्षों में इस प्रकार के सुधारों को और भी विस्तार दिया जाएगा.

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