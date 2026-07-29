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हिमाचल के लाखों स्कूली बच्चों को मिलेंगे यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपये, 3 अगस्त तक देना होगा ब्यौरा

छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए मिलेंगे पैसे ( DIPR )

शिमला: हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों के लिए राहत भरी खबर है. शैक्षणिक सत्र 2026-27 में पहली से आठवीं कक्षा तक के पात्र बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी. शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया तेज कर दी है. इसके तहत यूनिफॉर्म के लिए प्रति छात्र 600 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी. स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला उपनिदेशकों (प्राथमिक शिक्षा) को 'मोस्ट अर्जेंट' निर्देश जारी करते हुए 3 अगस्त तक पात्र छात्रों का पूरा विवरण उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं. शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि समय पर बजट जारी कर विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा सके, ताकि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण किसी भी बच्चे की पढ़ाई प्रभावित न हो. स्कूली बच्चों को मिलेंगे यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपये (Notification) इन विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और बीपीएल श्रेणी के लड़कों को यूनिफॉर्म सहायता राशि दी जाएगी. यह सहायता समग्र शिक्षा अभियान के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (RTE) के प्रावधानों के अनुरूप उपलब्ध करवाई जा रही है. 3 अगस्त तक भेजनी होगी श्रेणीवार जानकारी