हिमाचल के लाखों स्कूली बच्चों को मिलेंगे यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपये, 3 अगस्त तक देना होगा ब्यौरा
समग्र शिक्षा अभियान के तहत हिमाचल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाए जाएंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 29, 2026 at 6:30 PM IST
शिमला: हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों के लिए राहत भरी खबर है. शैक्षणिक सत्र 2026-27 में पहली से आठवीं कक्षा तक के पात्र बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी. शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया तेज कर दी है. इसके तहत यूनिफॉर्म के लिए प्रति छात्र 600 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी.
स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला उपनिदेशकों (प्राथमिक शिक्षा) को 'मोस्ट अर्जेंट' निर्देश जारी करते हुए 3 अगस्त तक पात्र छात्रों का पूरा विवरण उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं. शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि समय पर बजट जारी कर विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सहायता राशि उपलब्ध करवाई जा सके, ताकि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण किसी भी बच्चे की पढ़ाई प्रभावित न हो.
इन विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ
शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और बीपीएल श्रेणी के लड़कों को यूनिफॉर्म सहायता राशि दी जाएगी. यह सहायता समग्र शिक्षा अभियान के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (RTE) के प्रावधानों के अनुरूप उपलब्ध करवाई जा रही है.
3 अगस्त तक भेजनी होगी श्रेणीवार जानकारी
निदेशालय ने जिलों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन आने वाले सभी स्कूलों से पात्र विद्यार्थियों की सही और प्रमाणित जानकारी एकत्र करें. इसमें विद्यार्थियों की श्रेणीवार संख्या, जिला कार्यालय के बैंक खाते का विवरण और अन्य जरूरी सूचनाएं शामिल होंगी. विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा में जानकारी उपलब्ध होने के बाद ही जिलों को बजट जारी किया जाएगा, जिससे राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया में देरी न हो.
पीएम श्री स्कूलों के लिए अलग प्रस्ताव
शिक्षा निदेशालय ने पीएम श्री स्कूलों और अन्य सरकारी स्कूलों के लिए अलग-अलग प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं. जिला उपनिदेशकों को कहा गया है कि वे स्कूल स्तर से मिलने वाले आंकड़ों की जांच कर सही विवरण निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करें.
समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलेगा लाभ
शिक्षा विभाग के अनुसार यह योजना भारत सरकार के समग्र शिक्षा अभियान के वर्ष 2026-27 के दिशा-निर्देशों के तहत लागू की जा रही है. इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को समय पर स्कूल यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाना और उन्हें शिक्षा से जुड़े खर्चों में सहायता प्रदान करना है. यूनिफॉर्म सहायता से बच्चों की स्कूल उपस्थिति बढ़ाने और शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी बनाने में मदद मिलेगी.
ये भी पढ़ें: पांच वर्षों में सीबीएसई स्कूल हिमाचल के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में होंगे शामिल- CM सुक्खू