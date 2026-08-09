ETV Bharat / state

अब IGMC में मिलेगी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए स्पैक्ट मशीन की सुविधा, बाहरी राज्यों का नहीं करना पडे़गा रुख

प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 83.85 करोड़ रुपये जारी किए ( ETV Bharat )

शिमला: प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुुदृढ़ीकरण के लिए 83.85 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इससे इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय (आईजीएमसी), शिमला में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए स्पैक्ट मशीन (सिंगल फोटॉन एमिशन कंप्यूटिड टोमोग्राफी) और सेल सेपरेटर मशीन की खरीद के लिए मुख्यमंत्री ने 8 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है. इससे आईजीएमसी शिमला में शीघ्र ही मरीजों को यह सुविधा उपलब्ध होगी. इससे प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान में जांच और विशेषज्ञ उपचार सुविधाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी. स्पैक्ट एक उन्नत नैदानिक सुविधा है, जो अंगों और ऊतकों की कार्यप्रणाली का आकलन करने के लिए थ्री-डी तस्वीरें तैयार करती है. इससे चिकित्सकों को विभिन्न रोगों की अधिक सटीक पहचान और मूल्यांकन में मदद मिलती है. यह हृदय, मस्तिष्क, हड्डियों, फेफड़ों और गुर्दों से संबंधित रोगों के निदान एवं मूल्यांकन में सहायक है. इसके अलावा, कुछ प्रकार के कैंसर और अन्य स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के आकलन में भी इसका उपयोग लाभकारी साबित होता है. ब्लड स्टेम सेल एकत्र करने में करेगी सहायता सेल सेपरेटर मशीन उचित स्टिमुलेशन के बाद डोनर या मरीज से पेरिफेरल ब्लड स्टेम सेल एकत्र करने में सहायता करेगी. एकत्रित स्टेम सेल को इसके बाद प्रोसेस, काउंट और ट्रांसप्लांटेशन के लिए आसानी से तैयार किया जा सकेगा. इसके साथ इन्हें सुरक्षित रूप से स्टोर करने के साथ आवश्यकतानुसार कंडीशनिंग उपचार के बाद मरीज को प्रत्यारोपित किया जा सकेगा. छह अल्ट्रासाउंड मशीनों की खरीद के लिए मंजूरी