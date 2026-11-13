ETV Bharat / state

हिमाचल में दांतों के इलाज पर 18 करोड़ खर्च करेगी सुक्खू सरकार, डेंटल कॉलेजों में लगेंगी आधुनिक मशीनें, बेहतर होंगी सुविधाएं

दंत चिकित्सकों के साथ संवाद करते सीएम सुक्खू ( DIPR )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में दांतों से जुड़ी बीमारियों की जांच और इलाज की सुविधाओं को बेहतर बनाने की तैयारी है. प्रदेश सरकार दंत चिकित्सा संस्थानों में आधुनिक मशीनें और जरूरी संसाधन उपलब्ध करवाने के साथ ही डॉक्टरों और मरीजों से जुड़ी सुविधाओं का भी विस्तार करेगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस दिशा में दंत चिकित्सा सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की है.

मुख्यमंत्री ने गुरुवार को शिमला में दंत चिकित्सकों के साथ संवाद के दौरान यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास लोगों को सुलभ और आधुनिक तकनीक से लैस स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है. दंत चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार पहले चरण में 5.10 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है. अब 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि से इस क्षेत्र में सुविधाओं का और विस्तार किया जाएगा.