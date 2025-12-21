ETV Bharat / state

मनरेगा पर हिमाचल में होगा बड़ा आंदोलन, CM सुक्खू ने किया ऐलान

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मनरेगा योजना को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है. केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में किए गए बदलावों और कटौती के विरोध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है. सीएम सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि हिमाचल सरकार इन बदलावों के खिलाफ प्रतीकात्मक अनशन करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ पूरा मंत्रिमंडल शामिल होगा. सरकार इसे गरीबों और मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई बता रही है. मनरेगा पर हिमाचल में होगा बड़ा आंदोलन (ETV Bharat) मनरेगा पर केंद्र सरकार के फैसलों से नाराज हिमाचल सरकार मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में किए गए बदलावों से इस योजना की मूल भावना को कमजोर किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार धीरे-धीरे मनरेगा को समाप्त करने की दिशा में काम कर रही हैे. इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने संसद से लेकर सड़क तक आंदोलन की रणनीति तैयार की है. 'मनरेगा कांग्रेस की ऐतिहासिक योजना' सीएम सुक्खू ने कहा कि मनरेगा कांग्रेस सरकार की एक ऐतिहासिक और जनहितकारी योजना है. इसकी नींव पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की दूरदर्शी सोच से रखी गई थी. यह योजना ग्रामीण गरीबों और मजदूरों के लिए रोजगार की सबसे बड़ी गारंटी बनी. 'कोरोना काल में मनरेगा बना गरीबों का सहारा'