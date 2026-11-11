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राजकीय प्राथमिक शिक्षकों की मांगों पर बनी सहमति, 15 नवंबर का धर्मशाला धरना स्थगित

राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के आंदोलन के बीच शिक्षा विभाग और राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बीच हुई बैठक में अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई है। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा आशीष कोहली की अध्यक्षता में हुई बैठक में 25 सूत्रीय मांगपत्र के कई अहम मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई. इसके बाद संघ ने 15 नवंबर को धर्मशाला में प्रस्तावित विशाल धरना-प्रदर्शन स्थगित करने का फैसला लिया है.

वहीं, शिक्षा विभाग ने भी संघ के पदाधिकारियों को जारी नोटिस वापस ले लिया है. हालांकि, पिछले 109 दिनों से निदेशालय के बाहर जारी क्रमिक अनशन अभी खत्म नहीं होगा. मांगों पर बनी सहमति को सरकारी अधिसूचनाओं और आदेशों के जरिए लागू किए जाने के बाद ही अनशन समाप्त किया जाएगा.

पत्रकार वार्ता में बैठक और मांगों पर बनी सहमति को लेकर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने कहा, "प्राथमिक शिक्षक संघ पिछले 109 दिनों से क्रमिक अनशन कर रहा है. इसके अलावा 15 दिनों की पैदल यात्रा और चौड़ा मैदान में विशाल धरना-प्रदर्शन भी किया गया. शिक्षा विभाग के साथ पहले भी कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं निकल पाया था. अब मुख्यमंत्री के निर्देशों पर आयोजित बैठक में अधिकांश मांगों पर सहमति बनी है". उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले एक सप्ताह से 10 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री की औपचारिक स्वीकृति के बाद मांगों को लागू करने की प्रक्रिया पूरी होगी. उन्होंने बताया कि न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम में प्राथमिक शिक्षकों के खिलाफ किए गए प्रावधान हटाए जाएंगे. प्राथमिक शिक्षा का प्रशासनिक नियंत्रण पूर्व की तरह केंद्रीय मुख्य शिक्षकों, मुख्य शिक्षकों और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों के पास रहेगा. प्रदेश में खाली पड़े करीब 5 हजार पदों को भरने की प्रक्रिया तेज की जाएगी. नर्सरी शिक्षकों और केयरटेकर की भर्ती के लिए शीघ्र कार्रवाई होगी.