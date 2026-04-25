हिमाचल में रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत! जल्द मिलेगा ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट
हिमाचल में सरकार ने रिटायर्ड कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट जारी करने के आदेश दिए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 3:53 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के हजारों सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है. प्रदेश में पिछले कई साल पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को अब आर्थिक तंगी नहीं झेलनी पड़ेगी. प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को मान लिया है. लंबे समय से ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की शेष 30 फीसदी बकाया राशि का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने भुगतान के आदेश जारी कर दिए हैं.
तत्काल प्रभाव से जारी होगा लंबित भुगतान
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों के बाद यह फैसला लिया गया है. जिससे अब प्रदेशभर में कर्मचारियों को आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा. जिससे इन कर्मचारियों और उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है. प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच रिटायर हुए या सेवा अवधि के दौरान दिवंगत हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लंबित भुगतान को तत्काल प्रभाव से जारी किया जाएगा. इससे उन परिवारों को भी राहत मिलेगी, जो सालों से अपने हक की राशि मिलने का इंतजार कर रहे थे.
12 किस्तों का हो चुका है भुगतान
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि पहले ही इस अवधि के दौरान अंतरिम राहत की पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी किस्त के साथ-साथ मूल पेंशन और मूल पारिवारिक पेंशन पर महंगाई भत्ते की 12 किस्तों का भुगतान की जा चुकी है. इन भुगतानों को पेंशन और पारिवारिक पेंशन के बकाया के साथ समायोजित किया जा सकता है. सरकार ने संबंधित पेंशन वितरक प्राधिकरणों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस आदेश के बाद ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट से जुड़ी कोई भी बकाया राशि लंबित न रहे और सभी पात्र रिटायर कर्मचारियों को उनका पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाए. इस फैसले को कर्मचारियों के सम्मान और अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.