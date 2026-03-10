ETV Bharat / state

हिमाचल में रसोई गैस को लेकर अलर्ट मोड में सरकार, सभी जिलों से मांगी स्टॉक पोजिशन रिपोर्ट

शिमला: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव का असर अब भारत की घरेलू व्यवस्था पर भी दिखने लगा है. मध्य पूर्व देशों अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मचा दी है. कच्चे तेल और गैस की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ने से कई देशों की सरकार सतर्क हो गई है. भारत भी इससे अछूता नहीं है. इसी संभावित असर को देखते हुए हिमाचल सरकार ने रसोई गैस की आपूर्ति और खपत पर कड़ी नजर रखने के लिए प्रशासनिक स्तर पर अलर्ट जारी कर दिया है.

हिमाचल प्रदेश में LPG गैस सिलेंडर की बुकिंग व्यवस्था में हुए बदलाव के बाद होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों के बीच कमर्शियल गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ने लगी है. बाजार में यह आशंका जताई जा रही है कि यदि अंतरराष्ट्रीय हालात और अधिक बिगड़ते हैं तो गैस की आपूर्ति पर दबाव पड़ सकता है, जिससे कमर्शियल सिलेंडरों की कमी सामने आ सकती है. इसका सीधा असर होटल उद्योग, खानपान व्यवसाय और आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ सकता है. इन्हीं संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है.

घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग पर भी नजर

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों से एलपीजी गैस सिलेंडरों की मौजूदा स्टॉक पोजिशन की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के गैस सिलेंडरों की उपलब्धता, डिमांड और खपत का पूरा ब्योरा तत्काल उपलब्ध कराएं. सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश में कहीं भी गैस की कृत्रिम कमी न पैदा हो और जरूरत पड़ने पर समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके. वहीं, प्रदेश में एलपीजी की सप्लाई चेन, वितरण व्यवस्था और उपभोक्ताओं की मांग पर लगातार नजर रखी जाएगी. इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग कमर्शियल गतिविधियों में न हो, जिससे आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े.