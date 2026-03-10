हिमाचल में रसोई गैस को लेकर अलर्ट मोड में सरकार, सभी जिलों से मांगी स्टॉक पोजिशन रिपोर्ट
हिमाचल सरकार ने रसोई गैस की आपूर्ति और खपत पर कड़ी नजर रखने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है.
Published : March 10, 2026 at 6:32 PM IST
शिमला: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव का असर अब भारत की घरेलू व्यवस्था पर भी दिखने लगा है. मध्य पूर्व देशों अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल मचा दी है. कच्चे तेल और गैस की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ने से कई देशों की सरकार सतर्क हो गई है. भारत भी इससे अछूता नहीं है. इसी संभावित असर को देखते हुए हिमाचल सरकार ने रसोई गैस की आपूर्ति और खपत पर कड़ी नजर रखने के लिए प्रशासनिक स्तर पर अलर्ट जारी कर दिया है.
हिमाचल प्रदेश में LPG गैस सिलेंडर की बुकिंग व्यवस्था में हुए बदलाव के बाद होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों के बीच कमर्शियल गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ने लगी है. बाजार में यह आशंका जताई जा रही है कि यदि अंतरराष्ट्रीय हालात और अधिक बिगड़ते हैं तो गैस की आपूर्ति पर दबाव पड़ सकता है, जिससे कमर्शियल सिलेंडरों की कमी सामने आ सकती है. इसका सीधा असर होटल उद्योग, खानपान व्यवसाय और आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ सकता है. इन्हीं संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है.
घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग पर भी नजर
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों से एलपीजी गैस सिलेंडरों की मौजूदा स्टॉक पोजिशन की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के गैस सिलेंडरों की उपलब्धता, डिमांड और खपत का पूरा ब्योरा तत्काल उपलब्ध कराएं. सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश में कहीं भी गैस की कृत्रिम कमी न पैदा हो और जरूरत पड़ने पर समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके. वहीं, प्रदेश में एलपीजी की सप्लाई चेन, वितरण व्यवस्था और उपभोक्ताओं की मांग पर लगातार नजर रखी जाएगी. इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग कमर्शियल गतिविधियों में न हो, जिससे आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े.
स्कूलों और हॉस्पिटल में नहीं आने दी जाएगी गैस की कमी
मध्य पूर्व में अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में चिंता बढ़ा दी है. यदि यह टकराव लंबा खिंचता है तो कच्चे तेल और एलपीजी की आपूर्ति पर असर पड़ सकता है, जिससे कई देशों में गैस संकट की आशंका भी जताई जा रही है. हालांकि, इस संभावित स्थिति को देखते हुए सरकार ने साफ किया है कि प्रदेश में घरेलू उपयोग की गैस के साथ-साथ स्कूलों और अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित नहीं होने दी जाएगी.
सरकार का कहना है कि, आवश्यक सेवाओं और आम उपभोक्ताओं की जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए पर्याप्त भंडारण और आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है. हालांकि प्रदेश में व्यवसायिक सिलेंडरों की खपत को लेकर हिफायत बरतने की अपील की गई है. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक राम कुमार गौतम का कहना है अभी प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडरों का कोर्ड संकट नहीं है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े. इसके लिए स्थिति पर नजर रखी जा रही है. इसको लेकर फील्ड से LPG सहित पेट्रोल और डीजल की स्टॉक पोजीशन रिपोर्ट मांगी गई है.
पैनिक रोकने के लिए बुकिंग अंतराल का नया नियम
हलांकि, पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि, भारत के पास फिलहाल 74 दिनों का तेल भंडार सुरक्षित है. देश में गैस की कोई वास्तविक कमी नहीं है, बल्कि युद्ध की खबरों से उपजी 'पैनिक बुकिंग' की वजह से अस्थायी किल्लत दिख रही है. 25 दिनों के बुकिंग अंतराल का नया नियम इसी पैनिक को रोकने के लिए बनाया गया है.
