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अब हिमाचल की जीप योग्य सड़कों पर नहीं चलेगा मनमाना निर्माण, सुक्खू सरकार लाई देश की पहली वैज्ञानिक नीति

हिमाचल के दूर-दराज गांवों तक सुरक्षित और भरोसेमंद सड़क संपर्क स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

Jeepable and Ambulance Link Road in Himachal
हिमाचल की जीप योग्य सड़कों पर मनमाना निर्माण नहीं (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 7:17 AM IST

3 Min Read
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शिमला: पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के दुर्गम गांवों तक पहुंचने वाली जीप योग्य सड़कों की तस्वीर अब बदलने वाली है. अब ऐसी सड़कें तय वैज्ञानिक मानकों के अनुसार डिजाइन होंगी, उनकी गुणवत्ता की जांच होगी, सुरक्षा के पैमाने पर प्रमाणित किया जाएगा और फिर नियमित रख-रखाव भी सुनिश्चित किया जाएगा. यानी पहाड़ों में वर्षों से अलग-अलग मानकों पर बनने वाली जीप योग्य सड़कों के दौर पर अब विराम लगेगा.

जीप योग्य सड़कों पर नहीं चलेगा मनमाना निर्माण

खास बात यह है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जीप योग्य और एम्बुलेंस संपर्क सड़कों के लिए देश में अपनी तरह की पहली व्यापक व्यवस्था लागू कर दी है, जिससे दूरस्थ गांवों तक सुरक्षित और भरोसेमंद सड़क संपर्क स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. नई अधिसूचित गाइडलाइन लागू होने के बाद अब सड़क निर्माण में चौड़ाई, सड़क की सतह, जल निकासी, रिटेनिंग और ब्रेस्ट वॉल, ढलानों की सुरक्षा, सड़क सुरक्षा उपायों और नियमित रख-रखाव जैसे सभी पहलुओं के लिए स्पष्ट मानक तय होंगे.

पहले बनी सड़कों पर ये निर्णय

सरकार का उद्देश्य ऐसी सड़कें तैयार करना है, जिन पर जीप, एम्बुलेंस और अन्य हल्के वाहन हर मौसम में सुरक्षित आवाजाही कर सकें. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, बाजार और अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंच आसान होने के साथ आपातकालीन परिस्थितियों में भी राहत एवं बचाव कार्य अधिक प्रभावी हो सकेंगे.

सड़क सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सिंह सुक्खू ने कहा कि, "राज्य सरकार दूर-दराज और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले हर नागरिक के लिए सड़क यात्रा को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. सड़क सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप आधारभूत ढांचे का विकास कर दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने तथा लोगों को सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है. मजबूत सड़क संपर्क से स्वास्थ्य, शिक्षा, बाजार और पर्यटन सहित आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी और प्रदेश में अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और सुदृढ़ सड़क नेटवर्क विकसित होगा."

ग्रामीण मार्गों की स्थिति में सुधार आने की उम्मीद!

हिमाचल की सुक्खू सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि, पहले से बनी जीप योग्य सड़कों को भी इस व्यवस्था से बाहर नहीं रखा जाएगा. प्रदेशभर में ऐसी सभी सड़कों का निरीक्षण किया जाएगा, जहां आवश्यकता होगी वहां उनका उन्नयन किया जाएगा और निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूरा करने के बाद उन्हें प्रमाणित किया जाएगा. प्रमाण मिलने के बाद इन सड़कों को राज्य की नियमित रख-रखाव व्यवस्था में शामिल किया जाएगा, जिससे वर्षों से रख-रखाव के अभाव से जूझ रहे कई ग्रामीण मार्गों की स्थिति में भी सुधार आने की उम्मीद है..

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