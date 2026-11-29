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अनुबंध कर्मी मामला, हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा 3 महीने का अतिरिक्त समय, 6 नवंबर की गाइडलाइन व नए पास बिल का दिया हवाला

सुक्खू सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा अतिरिक्त समय ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अनुबंध कर्मियों के सेवा लाभों से जुड़े मामले में नई अपडेट है. हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आग्रह किया है कि अनुबंध कर्मियों के सेवा लाभ व सीनियोरिटी आदि से जुड़े मामले में सरकार को तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया जाए. इस आशय का प्रार्थना पत्र सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है. हिमाचल सरकार ने एक आवेदन दाखिल कर ये मोहलत मांगी है. राज्य सरकार ने अपील की है कि यह मामला राज्य के दस से बीस हजार कर्मियों से जुड़ा है. इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की सीनियोरिटी फिर से तय करने डीपीसी आयोजित करने के साथ उसकी समीक्षा और वित्तीय लाभों की गणना में समय लगेगा.

आवेदन में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल 2026 को एक फैसले में हिमाचल सरकार के कर्मचारी एक्ट को खारिज किया था. ये एक्ट हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सरकारी कर्मियों की सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 के तौर पर था. हिमाचल सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की एसएलपी भी खारिज हो गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए चार महीने का समय दिया था. उसकी अवधि नवंबर के आखिर में समाप्त हो गई है. ऐसे में राज्य सरकार ने तीन महीने का अतिरिक्त समय और मांगा है.