अनुबंध कर्मी मामला, हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा 3 महीने का अतिरिक्त समय, 6 नवंबर की गाइडलाइन व नए पास बिल का दिया हवाला
हिमाचल में अनुबंध कर्मियों की सिनियोरिटी और सेवा लाभों का मामला फिर चर्चा में है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दाखिल किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 8:55 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में अनुबंध कर्मियों के सेवा लाभों से जुड़े मामले में नई अपडेट है. हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आग्रह किया है कि अनुबंध कर्मियों के सेवा लाभ व सीनियोरिटी आदि से जुड़े मामले में सरकार को तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया जाए. इस आशय का प्रार्थना पत्र सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है. हिमाचल सरकार ने एक आवेदन दाखिल कर ये मोहलत मांगी है. राज्य सरकार ने अपील की है कि यह मामला राज्य के दस से बीस हजार कर्मियों से जुड़ा है. इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की सीनियोरिटी फिर से तय करने डीपीसी आयोजित करने के साथ उसकी समीक्षा और वित्तीय लाभों की गणना में समय लगेगा.
आवेदन में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल 2026 को एक फैसले में हिमाचल सरकार के कर्मचारी एक्ट को खारिज किया था. ये एक्ट हिमाचल प्रदेश भर्ती एवं सरकारी कर्मियों की सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 के तौर पर था. हिमाचल सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की एसएलपी भी खारिज हो गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए चार महीने का समय दिया था. उसकी अवधि नवंबर के आखिर में समाप्त हो गई है. ऐसे में राज्य सरकार ने तीन महीने का अतिरिक्त समय और मांगा है.
वहीं, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिए गए आवेदन में राज्य सरकार ने बताया है कि कानूनी फैसले को लागू करने के लिए 6 नवंबर 2026 को कार्मिक विभाग ने गाइडलाइंज जारी की हैं. साथ ही हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सेशन में एक और बिल पारित किया है, जिसे राज्यपाल की मंजूरी मिलना बाकी है. ये बिल सीनियोरिटी को निर्धारित करने और क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड तय करने के मकसद से लाया गया है.
उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों ने नियुक्ति की तिथि से सीनियोरिटी व अन्य लाभों की मांग उठाई थी. कर्मचारी अदालत गए थे और वहां से उन्हें जीत मिली थी. सुप्रीम कोर्ट तक से कर्मचारियों के हक में फैसले आए हैं. राज्य सरकार ने पहले 2024 में बिल लाया था. विधानसभा में पारित बिल को कर्मचारियों ने कोर्ट में चैलेंज किया. ये बिल पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को हाईकोर्ट के फैसले को चार माह में लागू करने के निर्देश दिए थे. उसके बाद राज्य सरकार ने 6 नवंबर को गाइडलाइंस जारी की थी. साथ ही विधानसभा के शीतकालीन सेशन में नया बिल लाया था. इन सभी पहलुओं का जिक्र करते हुए अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से तीन महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। ये आग्रह कानूनी फैसले को लागू करने की प्रक्रिया में लग रहे समय के कारण मांगी गई है. आगे अदालत का क्या फैसला आता है, ये कुछ दिन में स्पष्ट हो जाएगा.
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