"अनुशासन सिर्फ मेरे ऊपर लागू नहीं होता", अपनी ही पार्टी के नेता पर क्यों भड़के कांग्रेस सरकार के मंत्री?
किन्नौर कांग्रेस विवाद पर सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री ने अपनी ही पार्टी के नेता के बयान पर पलटवार किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 30, 2026 at 3:12 PM IST
शिमला: किन्नौर कांग्रेस में चल रहा सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल की ओर से अनुशासनहीनता को लेकर दिए गए बयान पर हिमाचल सरकार में मंत्री जगत सिंह नेगी ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि अनुशासन केवल उनके ऊपर लागू नहीं होता, बल्कि जो लोग बयान दे रहे हैं, उन पर भी पार्टी का अनुशासन लागू होना चाहिए.
विवाद पर जगत सिंह नेगी का पलटवार
जगत नेगी ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में अपनी बात पार्टी फोरम में रखी है और संबंधित नेताओं के सामने भी अपनी बात रखी है. उनका कहना था कि जब पार्टी फोरम की बातें बाहर आ रही हैं और उनसे बाहर सवाल पूछे जाते हैं, तो उन्हें भी उसका जवाब देना पड़ता है. इस दौरान नेगी ने राहुल गांधी के 'स्लीपर सेल' संबंधी बयान का भी जिक्र किया. उन्होंने कांग्रेस के संविधान और पार्टी के आदर्शों के अनुरूप संगठन को आगे बढ़ाने की बात कही.
"मैंने क्या गलत कहा है? अनुशासन तब होगा जब मैंने पार्टी के हितों के खिलाफ कोई काम किया हो. मैं तो पार्टी के हित की बात कर रहा हूं. पार्टी के भीतर ऐसे लोगों को हटाने की जरूरत है, जो पार्टी के हित में काम नहीं कर रहे. जो जयचंद हैं, भगोड़े हैं, उनसे पार्टी नहीं बनेगी." - जगत सिंह नेगी, राजस्व एवं बागवानी मंत्री, हिमाचल प्रदेश
सेब उत्पादन में गिरावट, MIS में कम खरीद
वहीं, इस दौरान जगत नेगी ने हिमाचल में इस साल सेब की फसल में आई गिरावट का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि अभी तक करीब 1.14 करोड़ सेब की पेटियां बाजार में पहुंची हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि तक लगभग 1.76 करोड़ पेटियां मंडियों में आ चुकी थीं. मंडी मध्यस्थता योजना (MIS) के तहत भी इस बार खरीद काफी कम हुई है. अभी तक करीब 10 हजार मीट्रिक टन सेब ही खरीदा गया है, जबकि पिछले साल इसी समय तक लगभग 76 हजार मीट्रिक टन सेब MIS के तहत खरीदा गया था.
"पिछले साल करीब 3 से साढ़े तीन करोड़ पेटियों की बंपर फसल हुई थी, जो कई सालों में सबसे ज्यादा थी. इस बार उत्पादन काफी कम है और सीजन खत्म होने तक दो करोड़ पेटियां पहुंचेंगी या नहीं, यह अभी कहना मुश्किल है." - जगत सिंह नेगी, राजस्व एवं बागवानी मंत्री, हिमाचल प्रदेश
प्रदेश में 3000 करोड़ का नुकसान
किन्नौर में हाल में हुई बारिश को लेकर जगत सिंह नेगी ने कहा कि मानसून की अंतिम बारिश का असर किन्नौर और लाहौल-स्पीति तक भी पहुंचा है. कुछ स्थानों पर भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड और सड़क अवरोध की स्थिति बनी, लेकिन उनके अनुसार वर्तमान में सभी प्रमुख ब्लॉकेज खोल दिए गए हैं और यातायात सामान्य है. उन्होंने बताया कि इस बरसात में प्रदेश को 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है. उन्होंने स्पष्ट किया कि आपदा के मामलों में इसे मुआवजा नहीं, बल्कि राहत राशि के तौर पर दिया जाता है.
केंद्र से मिले 2500 करोड़ रुपए
मंत्री जगत नेगी ने केंद्र से मिलने वाली आपदा राहत राशि का जिक्र करते हुए कहा कि साल 2023 में प्रदेश को हुए करीब 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान के एवज में केंद्र ने 2500 करोड़ रुपए देने की बात मानी थी. इसमें से 500 करोड़ रुपए राज्य को वहन करने हैं. उन्होंने कहा कि साल 2023 की राशि अब मिलनी शुरू हुई है, जबकि साल 2025 के नुकसान की राशि अभी आनी बाकी है.