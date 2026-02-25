ETV Bharat / state

कांगड़ा स्कूल हत्याकांड के बाद बड़ा फैसला, हिमाचल के सभी सरकारी स्कूलों में लगेंगे CCTV कैमरे

शिमला: कांगड़ा में एक सरकारी स्कूल में हुई सनसनीखेज हत्या की घटना के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश के हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी विद्यालयों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने का निर्णय लिया है.शिक्षा निदेशक अमरजीत ने बताया की शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब प्रदेश के प्रत्येक सरकारी स्कूल में मुख्य द्वार, गलियारों, प्रयोगशालाओं, कंप्यूटर कक्ष और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे.

सभी सरकारी स्कूलों में लगेंगे CCTV कैमरे

स्कूल प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि कैमरे नियमित रूप से कार्यरत रहें और उनकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए. कांगड़ा जिले के एक स्कूल में हुई हत्या की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था. इस घटना के बाद अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठाई थी. इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने यह अहम निर्णय लिया है.