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3 लाख तक के कृषि ऋण पर 50% ब्याज चुकाएगी सुक्खू सरकार, किसानों-बागवानों को होगा फायदा

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने राज्य के किसानों, बागवानों और कामगारों को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से 'कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना' लागू कर दी है. इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से 3 लाख रुपये तक का दीर्घकालीन कृषि ऋण लेने वाले लाभार्थियों को बड़ी राहत दी गई है. योजना के तहत ऋणधारकों के 31 मार्च 2025 तक के संचित बकाया ब्याज का 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार खुद वहन करेगी.

यह कदम सरकार की बजट घोषणा को धरातल पर उतारने की दिशा में अहम माना जा रहा है. योजना का उद्देश्य उन किसानों को राहत देना है, जिनकी कृषि भूमि ऋण अदायगी न होने के कारण नीलामी की कगार पर पहुंच गई है. हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष संजय सिंह चौहान ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि पात्र लाभार्थियों को इसका लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर 2026 तक अपने डिफॉल्ट (डिफॉल्टर) खाते की बकाया किस्तें और देय राशि जमा करानी होगी. सरकार इस योजना पर 24.81 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसका प्रदेश के करीब बैंक के 6,356 किसानों, बागवानों और कामगारों को सीधा लाभ मिलेगा. हमने कोशिश की है कि किसी की प्रोपर्टी को सेल न किया जाए.