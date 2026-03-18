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3 अप्रैल को होगी अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा, घर बैठे भी डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड

कई बार महत्वपूर्ण सूचनाएं समय पर न देखने के चलते अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए समय-समय पर चेक करते रहें वेबसाइट.

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हिमाचल में अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 5:23 PM IST

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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने अंग्रेजी शिक्षकों (पोस्ट कोड-26002) की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) की तिथि घोषित कर दी है. आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार यह परीक्षा 3 अप्रैल को आयोजित की जाएगी, जिससे प्रदेश भर के हजारों अभ्यर्थियों में तैयारी को लेकर उत्साह और तेजी आ गई है

हिमाचल में अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा

आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि, "परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की व्यवस्था ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी उन्होंने जानकारी दी कि परीक्षा से लगभग एक सप्ताह पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर एक विशेष लिंक एक्टिव किया जाएगा. इस लिंक के माध्यम से अभ्यर्थी अपने लॉगिन विवरण का उपयोग कर अपना रोल नंबर और एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे. इसके अलावा, अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी रोल नंबर और परीक्षा केंद्र की जानकारी भेजी जाएगी, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े."

अभ्यर्थी समय-समय पर चेक करते रहें आयोग की वेबसाइट

डॉ. महाजन ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे समय-समय पर आयोग की वेबसाइट, अपने मोबाइल पर प्राप्त एसएमएस और ईमेल को नियमित रूप से चेक करते रहें. उन्होंने कहा कि कई बार महत्वपूर्ण सूचनाएं समय पर न देखने के कारण अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए सतर्क रहना आवश्यक है. उन्होंने बताया कि परीक्षा से संबंधित दिशा-निर्देश, परीक्षा केंद्रों की जानकारी और अन्य आवश्यक अपडेट भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से पहले सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसी के अनुसार अपनी तैयारी और परीक्षा दिवस की योजना बनाएं.

परेशानी पेश आने पर आयोग से फोन पर कर सकते हैं संपर्क

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने या परीक्षा से जुड़ी किसी भी जानकारी को लेकर परेशानी पेश आती है, तो वे आयोग के दूरभाष नंबर 01972-222204 पर संपर्क कर सकते हैं. आयोग का उद्देश्य है कि सभी अभ्यर्थियों को एक पारदर्शी, निष्पक्ष और व्यवस्थित परीक्षा प्रक्रिया उपलब्ध करवाई जाए, जिससे योग्य उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित हो सके.

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