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हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स को सरकार से बड़ी राहत, एरियर की किस्त से जुड़े आदेश जारी

हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स को सरकार से बड़ी राहत ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन और फैमिली पेंशन के एरियर की एक और किस्त जारी करने के आदेश जारी किए हैं. वित्त विभाग ने 18 अगस्त 2026 को इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन जारी किया है. आदेश के मुताबिक क्लास-III पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को उनके कुल एरियर का 35 फीसदी भुगतान किया जाएगा. इसमें 40 हजार रुपये तक की पेंशन और 24 हजार रुपये तक की फैमिली पेंशन पाने वाले पेंशनर शामिल होंगे. वहीं, क्लास-II और क्लास-I पेंशनरों को एरियर की 15-15 फीसदी राशि जारी की जाएगी. क्लास-II श्रेणी में 50 हजार रुपये तक की पेंशन और 30 हजार रुपये तक की फैमिली पेंशन वाले पेंशनर शामिल हैं. सरकार के इस फैसले से संबंधित श्रेणियों के पेंशनरों को अगस्त महीने में एरियर की एक और किस्त मिलने का रास्ता साफ हो गया है. आदेश में क्लास-I पेंशनरों के लिए भी पेंशन और फैमिली पेंशन की अलग-अलग सीमा निर्धारित की गई है. क्लास-I श्रेणी में 60 हजार रुपये से 1.09 लाख रुपये तक की पेंशन पाने वाले पेंशनर और 40 हजार रुपये से 65,580 रुपये तक की फैमिली पेंशन पाने वाले फैमिली पेंशनर शामिल होंगे. सरकार के अनुसार इस भुगतान के बाद क्लास-III श्रेणी के पेंशन और फैमिली पेंशन एरियर का कुल 55 फीसदी हिस्सा जारी हो जाएगा. विभाग की ओर से जारी अधिसूचना (ETV Bharat) क्लास-I-क्लास-II का 35 फीसदी एरियर हो जाएगी जारी