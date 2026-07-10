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हिमाचल में IAS अफसरों का बड़ा फेरबदल, कई विभागों की बदली कमान, किसे मिला सबसे ताकतवर जिम्मा, किसकी बढ़ी ताकत?

मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक ओंकार चंद शर्मा (IAS 1994) को अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. वे पहले से जनजातीय विकास विभाग और रोपवे एवं रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन-कम-एमडी का दायित्व संभाल रहे हैं. इसी तरह से आरडी नजीम (IAS 1995) को अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह एवं सतर्कता) और एमपीपी एंड पावर एवं एनसीईएस का जिम्मा सौंपा गया है.

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक गृह एवं सतर्कता, स्वास्थ्य, वित्त, परिवहन, उद्योग, पर्यटन, शहरी विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, राज्य कर एवं आबकारी, वन, पशुपालन और तकनीकी शिक्षा जैसे अहम विभागों की कमान नए अधिकारियों को सौंपी गई है. कई अधिकारियों से अतिरिक्त प्रभार वापस लिया गया है तो कई नए चेहरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देकर प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश की गई है. इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल में अतिरिक्त मुख्य सचिव से लेकर सचिव, विशेष सचिव, निदेशक और प्रबंध निदेशक स्तर तक व्यापक बदलाव किए गए हैं. कुछ अधिकारियों को एक साथ कई विभागों की जिम्मेदारी देकर सरकार ने उन पर भरोसा जताया है.

शिमला: हिमाचल की नौकरशाही में शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 17 अधिकारियों के तबादले और नई जिम्मेदारियों के आदेश जारी कर दिए. इस फेरबदल में कई वरिष्ठ अधिकारियों के विभाग बदल दिए गए हैं, जबकि कई अधिकारियों को पहले से अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विभागों की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है.

हिमाचल में IAS अफसरों का बड़ा फेरबदल (Order Copy)

इसके साथ ही कमलेश कुमार पंत और राकेश कंवर को इन अतिरिक्त प्रभारों से मुक्त किया गया है. देवेश कुमार (IAS 1998) अब प्रधान सचिव (वित्त, योजना, अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम) के रूप में कार्य करेंगे. इसके साथ ही उन्हें प्रधान सचिव (पशुपालन) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. एम. सुधा देवी (IAS 2003) को प्रधान सचिव (वन एवं उद्योग) का दायित्व दिया गया है. वे पहले की तरह कार्मिक विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभालती रहेंगी. इसके अतिरिक्त प्रियंका बसु इग्टी (IAS 2004) को सचिव (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वहीं, आशीष सिंहमार (IAS 2008) को सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

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डॉ. यूनुस राज्य कर एवं आबकारी सचिव

प्रदेश सरकार ने डॉ. यूनुस को सचिव (राज्य कर एवं आबकारी) बनाया गया है. इसी तरह से संदीप कुमार को सचिव (पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन) नियुक्त किया गया है. वहीं, अमरजीत सिंह को सचिव (शहरी विकास) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. इसके अलावा विवेक भाटिया को उद्योग विभाग के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. वहीं, राकेश कुमार प्रजापति को पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग का निदेशक बनाया गया है. इसके अलावा डॉ. अश्वनी कुमार शर्मा को आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी नियुक्त किया गया है.

विवेक चंदेल को नगर निगम बद्दी का आयुक्त बनाया गया है. डॉ. मधु चौधरी को विशेष सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. ओमकांत ठाकुर को निदेशक-सह-वार्डन, मत्स्य विभाग बिलासपुर नियुक्त किया गया है. अभिषेक कुमार गर्ग (को हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (HPSIDC) का प्रबंध निदेशक बनाया गया है. वहीं, गुरसिमर सिंह को तकनीकी शिक्षा विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही उन्हें एचपी कौशल विकास निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है.

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