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कर्मचारी एक्ट, सरकारी गाइडलाइंस के बाद चर्चा में फेंस सिटर, जो कोर्ट नहीं गए, उन्हें नहीं मिलेगा सीनियोरिटी का लाभ

सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में है फेंस सिटर का जिक्र ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अनुबंध कर्मियों ने नियुक्ति की तिथि से सीनियोरिटी और अन्य वित्तीय लाभों को लेकर बेशक सुप्रीम कोर्ट तक जंग जीत ली है, परंतु अब सरकारी गाइडलाइंस में आए फेंस सिटर शब्द ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अनुबंध कर्मियों को नियुक्ति की तिथि से सीनियोरिटी व अन्य लाभों पर हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक झटका लगा है.

सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी यानी स्पेशल लीव पिटीशन खारिज होने के बाद सरकार को चार माह में कर्मियों को तय लाभ देने हैं. ये अवधि इसी माह के अंत में पूरी होने वाली है. यही कारण है कि राज्य सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारी एक्ट खारिज होने के बाद अनुबंध कर्मियों के लाभों से जुड़ी गाइडलाइन जारी कर दी है.

ये गाइडलाइंस तकनीकी शब्दावली का ऐसा जाल है, जिसमें उलझे कर्मचारी अपने-अपने मत व्यक्त कर रहे हैं. सबसे अधिक जिस बात पर चर्चा हो रही है, वो फेंस सिटर हैं. यहां कर्मचारी एक्ट, अनुबंध अवधि, नियुक्ति की तिथि से सीनियोरिटी व अन्य बिंदुओं पर चर्चा से पहले फेंस सिटर शब्द की संक्षेप में व्याख्या जरूरी है. यहां फेंस सिटर वे कर्मचारी हैं, जो नियुक्ति की तिथि से सीनियोरिटी व अन्य लाभों की मांग को लेकर अदालत नहीं गए. ऐसे में यदि उन्हें भी नियुक्ति की तिथि से सीनियोरिटी चाहिए, तो उनको सिमिलर सिचुएशन ( कोर्ट जाकर लाभ पाने वाले) वाले बिंदु को लेकर कोर्ट जाना होगा. सीधे शब्दों में कहें तो जो कर्मचारी अपने हक को लेकर कोर्ट नहीं गए, उन्हें सीनियोरिटी का लाभ नहीं मिलेगा, वे फेंस सिटर ही बने रहेंगे. यानी फेंस (बाड़)यानी किनारे पर ही बैठे रहेंगे यानी सीनियोरिटी व अन्य लाभों से वंचित रहेंगे. यदि ये लाभ चाहिए तो उन्हें भी सिमिलर ग्राउंड पर अदालत जाना होगा. राज्य सरकार का कहना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल केस को आधार बनाया है. उस केस में ये जजमेंट है कि जो अदालत आए हैं, उन्हें ही लाभ मिलेगा. क्या है जमीत सिंह केस? सुप्रीम कोर्ट ने इस चर्चित केस में 11 अगस्त 2026 को फैसला सुनाया था. मामला हिमाचल प्रदेश में अनुबंध पर नियुक्त स्कूल प्रवक्ता के पे-स्केल से जुड़ा है. जमीत सिंह व अन्य याचिकाकर्ता वर्ष 1998 से वर्ष 2000 के दौरान अनुबंध आधार पर स्कूल प्रवक्ता नियुक्त हुए थे. दिसंबर 2013 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में राकेश चंद मामले में अनुबंध प्रवक्ताओं को इनिशियल पे-स्केल जारी करने का फैसला सुनाया. फिर 2013 में जमीत सिंह व अन्यों ने भी सेम लाभ के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया. हाईकोर्ट ने वर्ष 2024 में जमीत सिंह व अन्यों को अतिरिक्त भत्ते व अन्य लाभ जारी करने के आदेश दिए. राज्य सरकार से हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार किया और हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया.