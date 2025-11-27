ETV Bharat / state

लाखों की सैलरी, विदेश में जॉब, हिमाचल के युवाओं का सपना पूरा कर रही सरकार! आप भी करें अप्लाई

शिमला: हिमाचल प्रदेश में हजारों युवा ऐसे हैं, जो विदेशों में लाखों की सैलरी वाली नौकरी करने का सपना देखते हैं. लेकिन कभी जानकारी के अभाव में और कभी फर्जी एजेंट के जाल में फंसकर ये लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं. अगर विदेश चले भी वहां किसी ना किसी मुश्किल में फंस जाते हैं. ऐसे में सुखविंदर सरकार ने युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए एक पहल की है, जिसके तहत विदेश में रोजगार करने की चाहत रखने वाले युवाओं का सपना सच हो रहा है.

विदेशों में सुरक्षित, पारदर्शी और कानूनी तरीके से मिलेगा रोजगार

हिमाचल सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेशों में सुरक्षित, पारदर्शी और कानूनी तरीके से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है. सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि 'हर युवा को हुनर, हर हुनर को अवसर' मिले. इस योजना के जरिए सरकार चाहती है कि राज्य के युवा न केवल वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनें, बल्कि ठगी, शोषण और फर्जी एजेंटों से भी पूरी तरह सुरक्षित रहें. ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है, जब कई युवा विदेशों में नौकरी की तलाश के दौरान निजी एजेंटों के झांसे में आकर भारी आर्थिक नुकसान उठाते हैं. इस पहल से अब युवाओं को सम्मानजनक वेतन, भरोसेमंद नौकरी और सुरक्षित प्रक्रिया मिलने लगी है.

HPSEDC बना विदेशी कंपनियों और युवाओं के बीच सीधा माध्यम

सुखविंदर सरकार ने यह पहल लगभग एक वर्ष पहले शुरू की थी और इसे राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, मंडी अक्षय कुमार ने बताया, 'यह पहल किसी एक नाम से नहीं जानी जाती, बल्कि यह श्रम एवं रोजगार विभाग और ओवरसीज प्लेसमेंट हिमाचल (HPSEDC) द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है. HPSEDC (Himachal Pradesh State Electronics Development Corporation) को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से लाइसेंस मिला है, जिससे यह अब सीधी भर्ती एजेंसी के रूप में काम कर सकता है.

HPSEDC के माध्यम से नौकरी मिलने के फायदे