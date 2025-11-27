ETV Bharat / state

लाखों की सैलरी, विदेश में जॉब, हिमाचल के युवाओं का सपना पूरा कर रही सरकार! आप भी करें अप्लाई

हिमाचल के युवाओं को विदेशी कंपनियों में नौकरी दिलाने के लिए सुखविंदर सरकार की पहल.

विदेश में नौकरी का युवाओं सपना होगा सच
विदेश में नौकरी का युवाओं सपना होगा सच (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 7:10 PM IST

Updated : November 27, 2025 at 7:57 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में हजारों युवा ऐसे हैं, जो विदेशों में लाखों की सैलरी वाली नौकरी करने का सपना देखते हैं. लेकिन कभी जानकारी के अभाव में और कभी फर्जी एजेंट के जाल में फंसकर ये लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं. अगर विदेश चले भी वहां किसी ना किसी मुश्किल में फंस जाते हैं. ऐसे में सुखविंदर सरकार ने युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए एक पहल की है, जिसके तहत विदेश में रोजगार करने की चाहत रखने वाले युवाओं का सपना सच हो रहा है.

विदेशों में सुरक्षित, पारदर्शी और कानूनी तरीके से मिलेगा रोजगार

हिमाचल सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेशों में सुरक्षित, पारदर्शी और कानूनी तरीके से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है. सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि 'हर युवा को हुनर, हर हुनर को अवसर' मिले. इस योजना के जरिए सरकार चाहती है कि राज्य के युवा न केवल वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनें, बल्कि ठगी, शोषण और फर्जी एजेंटों से भी पूरी तरह सुरक्षित रहें. ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है, जब कई युवा विदेशों में नौकरी की तलाश के दौरान निजी एजेंटों के झांसे में आकर भारी आर्थिक नुकसान उठाते हैं. इस पहल से अब युवाओं को सम्मानजनक वेतन, भरोसेमंद नौकरी और सुरक्षित प्रक्रिया मिलने लगी है.

HPSEDC बना विदेशी कंपनियों और युवाओं के बीच सीधा माध्यम

सुखविंदर सरकार ने यह पहल लगभग एक वर्ष पहले शुरू की थी और इसे राज्य सरकार की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, मंडी अक्षय कुमार ने बताया, 'यह पहल किसी एक नाम से नहीं जानी जाती, बल्कि यह श्रम एवं रोजगार विभाग और ओवरसीज प्लेसमेंट हिमाचल (HPSEDC) द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही है. HPSEDC (Himachal Pradesh State Electronics Development Corporation) को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से लाइसेंस मिला है, जिससे यह अब सीधी भर्ती एजेंसी के रूप में काम कर सकता है.

HPSEDC के माध्यम से नौकरी मिलने के फायदे

  1. अब HPSEDC सीधे विदेशी नियोक्ताओं (vendors) से संपर्क करता है.
  2. जैसे ही किसी कंपनी में नई रिक्तियां आती हैं, सरकार पारदर्शी तरीके से युवाओं तक जानकारी पहुंचाती है.
  3. निजी एजेंटों की मनमानी, फर्जी फीस और धोखाधड़ी से युवाओं को पूरी तरह सुरक्षा मिलती है.

श्रम आयुक्त डॉ. वीरेंद्र शर्मा ने इस पहल को हिमाचल के लिए 'मील का पत्थर' बताया. डॉ. वीरेंद्र शर्मा ने कहा, 'हिमाचल सरकार पहली बार विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इतनी मजबूत नीति लागू कर रही है. सरकार विदेशों की आधिकारिक संस्थाओं से सीधे समझौते कर रही है. इन समझौतों (MoU) से उन देशों में मौजूद कंपनियां नियमित रूप से हिमाचल के युवाओं को नौकरी देंगी. इससे रोजगार के मौके स्थाई, सुरक्षित और लंबे समय तक उपलब्ध रहेंगे'.

अब तक भेजे गए युवाओं का विवरण

हमीरपुर से 29 युवाओं का चयन हुआ था.
दूसरा बड़ा ड्राइव ऊना जिले के पालकवाह में हुआ था.
ट्रेलर ड्राइवर के 100 पदों के लिए भर्ती आयोजित हुई थी, इनमें से 18 युवाओं का चयन किया गया.
अधिकतर युवाओं को दुबई (UAE) के जेबेल अली पोर्ट पर रोजगार मिलेगा.

पोस्ट, सैलरी और योग्यता

ITV Trailer Driver

  • वेतन: 2250 दिरहम (लगभग ₹52,000 प्रति माह)
  • एडिशनल फैसिलिटी: आवास, ओवरटाइम और अन्य भत्ते

डिलीवरी राइडर (केवल पुरुष)

  • वेतन: 2500 दिरहम + कमीशन + टिप्स
  • वेतन: ₹70,000–₹1,00,000 प्रति माह
  • शिफ्ट: सप्ताह में 6 दिन, प्रतिदिन 10 घंटे
  • उम्र सीमा: 30–37 वर्ष
  • योग्यता: 10वीं पास, बेसिक इंग्लिश का ज्ञान
  • फ्रेशर और अनुभवी दोनों आवेदन कर सकते हैं
  • चेहरे या गर्दन पर टैटू नहीं होने चाहिए
  • कलर ब्लाइंडनेस (Color Blindness) नहीं होनी चाहिए

क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार ने बताया, 'HPSEDC द्वारा UAE की प्रसिद्ध फूड और किराना डिलीवरी कंपनी Noon Food LLC के लिए डिलीवरी राइडर्स की भर्ती कराई जा रही है. ये भर्तियां JSDC Group of Companies के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं'.

किन-किन सेक्टर्स में मिल सकता है रोजगार?

विदेश में मिलने वाले रोजगार के अवसर
विदेश में मिलने वाले रोजगार के अवसर (ETV Bharat GFX)

कौन कर सकता है आवेदन?

हिमाचल प्रदेश का कोई भी युवा, जिसके पास विदेशी कंपनियों की मांग के अनुसार योग्यता और कौशल है, वह आवेदन कर सकता है. न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है, हालांकि कुछ पदों पर अधिक योग्यता की जरूरत पड़ सकती है.

आवेदन कैसे करें?

नौकरी के लिए आवेदन करते वक्त इन बातों का रखें ध्यान
नौकरी के लिए आवेदन करते वक्त इन बातों का रखें ध्यान (ETV Bharat GFX)

हिमाचल सरकार की यह पहल युवाओं के लिए विदेशों में सुरक्षित और भरोसेमंद रोजगार का नया रास्ता खोल रही है. “वैश्विक रोजगार” का यह सपना अब जोखिम नहीं, बल्कि सरकारी संरक्षण में एक सुनहरा अवसर बन चुका है. इस योजना से न केवल युवाओं को सुरक्षा मिल रही है, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है. सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है हिमाचल के युवा अब विदेशों में भी अपनी काबिलियत का परचम फहराएं.

Last Updated : November 27, 2025 at 7:57 PM IST

