हिमाचल में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त के लिए मांगे आवेदन, 27 दिसंबर तक का समय

हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में दो पदों पर नियुक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए हैं.

राज्य सूचना आयोग में नियुक्तियों को लेकर आवेदन आमंत्रित
राज्य सूचना आयोग में नियुक्तियों को लेकर आवेदन आमंत्रित (FILE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 8:20 PM IST

शिमला: हिमाचल सरकार ने राज्य सूचना आयोग में नियुक्तियों को लेकर आवेदन आमंत्रित किये हैं. आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त के पद भरे जाने हैं. इसके लिए ही आवेदन मांगे गए है. कुल दो पदों राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के लिए इस साल के अंत में 27 दिसंबर तक आवेदन किये जा सकते हैं. ये आवेदन प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव को भेजे जाने हैं.

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में ये दोनों पद खाली हैं. इस कारण आरटीआई की अपीलों पर भी फैसला नहीं हो रहा है. इस बार फिर से आवेदन आमंत्रित किये गए हैं. इस से पहले भी इन पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन उस पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया था. अब इन पदों को दोबारा से नए सिरे से विज्ञापित किया गया है.

राज्य सूचना आयोग में नियुक्तियों को लेकर आवेदन आमंत्रित (Notification)

इस बारे में तय नियमों के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए. साथ ही विधि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सामाजिक सेवा प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार, प्रशासन एवं शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखता हो.

आवेदक संसद का सदस्य या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए. इसके अलावा वह न ही किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन हो. ऐसा व्यक्ति किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, न ही वह किसी प्रकार के व्यापार में सलंग्न हिना चाहिए.

इन पदों में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने पर कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पद का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा या जब तक वह पेंशन वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक कार्यकाल रहेगा. उल्लेखनीय है कि ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है. खैर, अब सरकार ने नए सिरे से आवेदन मांगे हैं.

