ETV Bharat / state

हिमाचल में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त के लिए मांगे आवेदन, 27 दिसंबर तक का समय

राज्य सूचना आयोग में नियुक्तियों को लेकर आवेदन आमंत्रित ( FILE )

शिमला: हिमाचल सरकार ने राज्य सूचना आयोग में नियुक्तियों को लेकर आवेदन आमंत्रित किये हैं. आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त के पद भरे जाने हैं. इसके लिए ही आवेदन मांगे गए है. कुल दो पदों राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के लिए इस साल के अंत में 27 दिसंबर तक आवेदन किये जा सकते हैं. ये आवेदन प्रशासनिक सुधार विभाग के सचिव को भेजे जाने हैं. उल्लेखनीय है कि वर्तमान में ये दोनों पद खाली हैं. इस कारण आरटीआई की अपीलों पर भी फैसला नहीं हो रहा है. इस बार फिर से आवेदन आमंत्रित किये गए हैं. इस से पहले भी इन पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन उस पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया था. अब इन पदों को दोबारा से नए सिरे से विज्ञापित किया गया है. राज्य सूचना आयोग में नियुक्तियों को लेकर आवेदन आमंत्रित (Notification)