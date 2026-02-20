ETV Bharat / state

हिमाचल सरकार ने इन दो बड़े पदों के लिए मांगे आवेदन, ये लोग कर सकते हैं अप्लाई

हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग ( File )

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य सूचना आयोग में मुख्य राज्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. राज्य इंफॉर्मेशन कमीशन शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने के फैसले के बाद राज्य सरकार की ओर से दोबारा आवेदन मांगे गए हैं. अब आवेदन देने की अंतिम तिथि 20 मार्च 2026 तक की गई है. राज्य में लंबे वक्त से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के पद खाली हैं. बीते साल नवंबर महीने में भी राज्य की ओर से आवेदन मांगे गए थे, तब 27 दिसंबर 2025 तक आवेदन करने की आखिरी तिथि तय की गई थी. नए सिरे से विज्ञापित किए आवेदन सूचना आयोग में वर्तमान में ये दोनों पद खाली होने से आरटीआई की अपीलों पर भी फैसला नहीं हो पा रहा है. इस बार फिर से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इस से पहले भी इन पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन उस पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया था. अब इन पदों को दोबारा से नए सिरे से विज्ञापित किया गया है.