क्या है इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना? आर्थिक मुश्किलों के बीच बच्चों के सपनों को दे रही पंख
इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को दे रही इतनी वित्तीय सहायता.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 13, 2026 at 6:40 PM IST|
Updated : September 13, 2026 at 6:53 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के जरिए राज्य सरकार बच्चों के सपनों को साकार कर रही है. इसका एक ताजा उदाहरण जिला मंडी के उपमंडल सुंदरनगर में है. सुंदरनगर के अंबेडकर वार्ड की भावना देवी के लिए अपने दो बच्चों की परवरिश और पढ़ाई का खर्च अकेले उठाना लंबे समय से चुनौती बना हुआ था. गृहिणी होने के साथ परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रहीं भावना देवी सीमित आर्थिक संसाधनों के बीच बेटे आर्यन और बेटी आयशा की पढ़ाई को लेकर चिंतित रहती थीं. ऐसे समय में प्रदेश सरकार की इंदिरा गांधी सुख शिक्षा यो जना उनके परिवार के लिए आर्थिक संबल बनकर सामने आई.
अब हर माह मिल रही आर्थिक मदद
भावना देवी का बेटा आर्यन छठी कक्षा और बेटी आयशा आठवीं कक्षा में पढ़ रही है. भावना देवी बताती हैं कि वे सिंगल पेरेंट्स हैं और बच्चों की स्कूल फीस, किताबें, पढ़ाई से जुड़ी जरुरतों और रोजमर्रा के पालन-पोषण का खर्च अकेले उठाना आसान नहीं था. इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के जरिए उन्हें इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की जानकारी मिली. साल 2024 में उन्होंने योजना के लिए आवेदन किया और उसी साल उन्हें इसका लाभ मिलना शुरू हो गया. योजना के तहत भावना देवी को दोनों बच्चों की शिक्षा एवं जरूरतों के लिए एक-एक हजार रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता मिल रही है.
"इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना से मुझे अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई और पालन-पोषण का खर्च उठाने में काफी मदद मिल रही है. पहले आर्थिक परेशानी के कारण बच्चों की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल होता था, लेकिन अब नियमित रूप से मिलने वाली इस राशि से बच्चों की पढ़ाई से जुड़े खर्चों को पूरा करने में काफी मदद मिल रही है. इससे मुझे अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने का भरोसा मिला है." - भावना देवी, लाभार्थी अभिभावक
क्या है इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना ?
हिमाचल प्रदेश में बच्चों के लिए चलाई जा रही क्या है इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर विधवा, तलाकशुदा या असहाय महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है. योजना के तहत पात्र बच्चों को 18 साल की आयु तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. वहीं, 18 से 27 साल के आयु के पात्र युवाओं को सरकारी संस्थानों में निःशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने का प्रावधान है. इसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल और फूड फीस जैसी सुविधाएं शामिल हैं. हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में पात्र विद्यार्थियों को 3000 रुपए प्रतिमाह तक किराया सहायता देने का प्रावधान भी है.
हिमाचल में इतने बच्चों हो रहे लाभान्वित
हिमाचल विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने बताया कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत हिमाचल में कुल 20,748 बच्चों लाभान्वित हो रहे हैं. इस योजना के तहत 0 से 18 साल के बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य व शिक्षा के लिए 1062.52 लाख रुपए और 18 से 27 साल के लाभार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 67.75 लाख रुपए की धनराशि सरकार की ओर से वितरित की गई है. नियमित आर्थिक सहायता से जरूरतमंद परिवारों को बच्चों की शिक्षा जारी रखने में मदद मिल रही है.
|इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना
|(0-18 साल)
|(18-27 साल)
|जिला
|लाभान्वित बच्चों की संख्या
लाभान्वित बच्चों को जारी राशि
(लाख ₹)
|लाभान्वित बच्चों की संख्या
लाभान्वित बच्चों को जारी राशि
(लाख ₹)
|बिलासपुर
|1187
|66.64
|32
|4.31
|चंबा
|2371
|123.55
|0
|0
|हमीरपुर
|1627
|66.00
|335
|16.24
|कांगड़ा
|5163
|289.90
|92
|12.55
|कुल्लू
|644
|36.99
|0
|0
|मंडी
|2882
|164.84
|167
|20.50
|शिमला
|924
|29.98
|32
|4.46
|सिरमौर
|2202
|111.61
|23
|3.82
|सोलन
|866
|42.46
|5
|0.17
|ऊना
|2118
|129.25
|17
|3.23
|किन्नौर
|26
|0.47
|18
|1.47
|लाहौल-स्पीति
|14
|0.83
|3
|1.00
|कुल
|20,024
|1062.52
|724
|67.75
"हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना और इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा, विकास और बेहतर भविष्य के समान अवसर उपलब्ध करवाना है. आर्थिक परिस्थितियां किसी बच्चे की प्रतिभा और सपनों के आड़े नहीं आनी चाहिए." - अमर नेगी, एसडीएम सुंदरनगर
किन परिवारों के बच्चों को मिलेगा इसका लाभ ?
- आवेदक का हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है.
- परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपए से कम होना जरूरी है.
- विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं निराश्रित महिलाओं के बच्चे होंगे पात्र.
- 70% से ज्यादा दिव्यांगता वाले अभिभावकों के बच्चे होंगे योजना के पात्र.
योजना के लाभ के लिए कहां करें आवेदन ?
बाल विकास परियोजना अधिकारी सुंदरनगर पूनम चौहान ने बताया कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना का लाभ पाने के लिए पात्र परिवार अपने क्षेत्र के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के साथ आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, बच्चे का आयु प्रमाण पत्र और माता या अभिभावक की स्थिति से संबंधित जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं.
सुंदरनगर के लिए ₹53.53 लाख की सहायता
बाल विकास परियोजना अधिकारी सुंदरनगर पूनम चौहान ने बताया कि साल 2026-27 के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना योजना के तहत 53.53 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है. इससे सुंदरनगर क्षेत्र में कुल 435 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं. इनमें 402 बच्चों को प्रतिमाह 1000 रुपए की सहायता दी जा रही है, जबकि 33 बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है.