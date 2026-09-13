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क्या है इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना? आर्थिक मुश्किलों के बीच बच्चों के सपनों को दे रही पंख

मंडी: हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के जरिए राज्य सरकार बच्चों के सपनों को साकार कर रही है. इसका एक ताजा उदाहरण जिला मंडी के उपमंडल सुंदरनगर में है. सुंदरनगर के अंबेडकर वार्ड की भावना देवी के लिए अपने दो बच्चों की परवरिश और पढ़ाई का खर्च अकेले उठाना लंबे समय से चुनौती बना हुआ था. गृहिणी होने के साथ परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रहीं भावना देवी सीमित आर्थिक संसाधनों के बीच बेटे आर्यन और बेटी आयशा की पढ़ाई को लेकर चिंतित रहती थीं. ऐसे समय में प्रदेश सरकार की इंदिरा गांधी सुख शिक्षा यो जना उनके परिवार के लिए आर्थिक संबल बनकर सामने आई.

अब हर माह मिल रही आर्थिक मदद

भावना देवी का बेटा आर्यन छठी कक्षा और बेटी आयशा आठवीं कक्षा में पढ़ रही है. भावना देवी बताती हैं कि वे सिंगल पेरेंट्स हैं और बच्चों की स्कूल फीस, किताबें, पढ़ाई से जुड़ी जरुरतों और रोजमर्रा के पालन-पोषण का खर्च अकेले उठाना आसान नहीं था. इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के जरिए उन्हें इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की जानकारी मिली. साल 2024 में उन्होंने योजना के लिए आवेदन किया और उसी साल उन्हें इसका लाभ मिलना शुरू हो गया. योजना के तहत भावना देवी को दोनों बच्चों की शिक्षा एवं जरूरतों के लिए एक-एक हजार रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता मिल रही है.

"इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना से मुझे अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई और पालन-पोषण का खर्च उठाने में काफी मदद मिल रही है. पहले आर्थिक परेशानी के कारण बच्चों की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल होता था, लेकिन अब नियमित रूप से मिलने वाली इस राशि से बच्चों की पढ़ाई से जुड़े खर्चों को पूरा करने में काफी मदद मिल रही है. इससे मुझे अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने का भरोसा मिला है." - भावना देवी, लाभार्थी अभिभावक

क्या है इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना ?

हिमाचल प्रदेश में बच्चों के लिए चलाई जा रही क्या है इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर विधवा, तलाकशुदा या असहाय महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य के लिए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता दी जाती है. योजना के तहत पात्र बच्चों को 18 साल की आयु तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों के लिए 1000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है. वहीं, 18 से 27 साल के आयु के पात्र युवाओं को सरकारी संस्थानों में निःशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने का प्रावधान है. इसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल और फूड फीस जैसी सुविधाएं शामिल हैं. हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में पात्र विद्यार्थियों को 3000 रुपए प्रतिमाह तक किराया सहायता देने का प्रावधान भी है.