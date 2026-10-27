दिवाली पर होमगार्ड जवानों की बल्ले-बल्ले, मानदेय बढ़कर 30,330 रुपये मासिक, नवंबर में मिलेगा बढ़े हुए DA का लाभ
महंगाई भत्ते की दर 45 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी किए जाने के बाद प्रदेश की सुक्खू सरकार ने यह संशोधन किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 7:36 AM IST|
Updated : October 27, 2026 at 7:50 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने प्रदेश के होमगार्ड स्वयंसेवकों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ देने का फैसला किया है. सरकार के नए आदेशों के बाद होमगार्ड जवानों का कुल मासिक मानदेय 30,330 रुपये निर्धारित किया गया है. महंगाई भत्ते की दर 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किए जाने के बाद यह संशोधन किया गया है. बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान अक्टूबर 2026 के मानदेय के साथ किया जाएगा, जिसका भुगतान नवंबर में होना है. ऐसे में नवंबर में मिलने वाले मानदेय में होमगार्ड स्वयंसेवकों को अतिरिक्त डीए का लाभ मिलेगा. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों होमगार्ड स्वयंसेवकों को राहत मिलने की उम्मीद है.
वित्त विभाग की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, संशोधित मानदेय में मूल वेतन, महंगाई भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ते को शामिल किया गया है. निर्धारित वेतन मैट्रिक्स के तहत होमगार्ड स्वयंसेवकों का मूल वेतन 20,200 रुपये तय किया गया है. इस पर 50 प्रतिशत की दर से 10,100 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा, जबकि वर्दी धुलाई भत्ते के रूप में 30 रुपये दिए जाएंगे. इन तीनों मदों को मिलाकर कुल मासिक मानदेय 30,330 रुपये बनता है. इसी आधार पर प्रतिदिन का मानदेय 1,011 रुपये निर्धारित किया गया है.
नवंबर में मिलेगा बढ़े हुए डीए का लाभ
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि अतिरिक्त महंगाई भत्ते का भुगतान अक्टूबर 2026 के मानदेय के साथ नकद किया जाएगा. अक्टूबर के मानदेय का भुगतान नवंबर 2026 में होना है. ऐसे में होमगार्ड स्वयंसेवकों को नवंबर में होने वाले भुगतान में बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि का लाभ मिलेगा. हालांकि, जुलाई 2023 से सितंबर 2026 तक की अवधि के एरियर का वास्तविक भुगतान अलग आदेशों के अनुसार किया जाएगा. फिलहाल जारी कार्यालय ज्ञापन में अक्टूबर 2026 के मानदेय के साथ अतिरिक्त डीए के नकद भुगतान का प्रावधान किया गया है.
45 से बढ़ाकर 50 फीसदी किया महंगाई भत्ता
वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञापन में महंगाई भत्ते की दर में संशोधन का उल्लेख किया गया है. इसके तहत पहली जुलाई, 2023 से एक प्रतिशत और पहली जनवरी, 2024 से चार प्रतिशत महंगाई भत्ते की वृद्धि का संदर्भ दिया गया है. नए प्रावधान के अनुसार महंगाई भत्ते की दर 50 प्रतिशत निर्धारित की गई है. इससे होमगार्ड स्वयंसेवकों के मानदेय की गणना संशोधित दर के आधार पर की जाएगी. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और मानदेय में संशोधन के फैसले पर प्रदेश के होमगार्ड जवानों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया है. उनका कहना है कि महंगाई के दौर में मानदेय में बढ़ोतरी से उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी. सरकार के इस फैसले से होमगार्ड स्वयंसेवकों को संशोधित दरों के अनुसार मानदेय प्राप्त होगा.
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