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दिवाली पर होमगार्ड जवानों की बल्ले-बल्ले, मानदेय बढ़कर 30,330 रुपये मासिक, नवंबर में मिलेगा बढ़े हुए DA का लाभ

हिमाचल में होमगार्ड जवानों के लिए बड़ी खबर ( FILE ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने प्रदेश के होमगार्ड स्वयंसेवकों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ देने का फैसला किया है. सरकार के नए आदेशों के बाद होमगार्ड जवानों का कुल मासिक मानदेय 30,330 रुपये निर्धारित किया गया है. महंगाई भत्ते की दर 45 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किए जाने के बाद यह संशोधन किया गया है. बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान अक्टूबर 2026 के मानदेय के साथ किया जाएगा, जिसका भुगतान नवंबर में होना है. ऐसे में नवंबर में मिलने वाले मानदेय में होमगार्ड स्वयंसेवकों को अतिरिक्त डीए का लाभ मिलेगा. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के हजारों होमगार्ड स्वयंसेवकों को राहत मिलने की उम्मीद है.

वित्त विभाग की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, संशोधित मानदेय में मूल वेतन, महंगाई भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ते को शामिल किया गया है. निर्धारित वेतन मैट्रिक्स के तहत होमगार्ड स्वयंसेवकों का मूल वेतन 20,200 रुपये तय किया गया है. इस पर 50 प्रतिशत की दर से 10,100 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा, जबकि वर्दी धुलाई भत्ते के रूप में 30 रुपये दिए जाएंगे. इन तीनों मदों को मिलाकर कुल मासिक मानदेय 30,330 रुपये बनता है. इसी आधार पर प्रतिदिन का मानदेय 1,011 रुपये निर्धारित किया गया है.