हिमकेयर का बदलेगा पूरा चेहरा, 10 लाख लोगों के लिए नई बीमा योजना तैयार, अब कार्ड बनवाने पर भी देना होगा प्रीमियम
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से हिमाचल विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप नई योजना शुरू की जा रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 8:47 AM IST
शिमला: हिमाचल में हिमकेयर योजना के तहत मिल रहे स्वास्थ्य बीमा का स्वरूप अब बदलने जा रहा है. प्रदेश के करीब 10 लाख लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने के लिए सरकार नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की तैयारी में है. इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और आदित्य बिरला इंश्योरेंस कंपनी को योजना का जिम्मा सौंपा गया है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद हिमकेयर के पुराने कार्ड हमेशा के लिए मान्य नहीं रहेंगे. जिन लाभार्थियों के कार्ड अभी वैध हैं, उन्हें निर्धारित अवधि तक पुरानी योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन कार्ड की वैधता समाप्त होने के बाद नई बीमा योजना के तहत दोबारा कार्ड बनवाना होगा. इतना ही नहीं, नई योजना में लाभार्थियों से कितना सालाना प्रीमियम लिया जाएगा, यह भी अभी तय होना बाकी है.
कार्ड बनवाने पर भी देना होगा प्रीमियम
सरकार ने प्रति परिवार 4200 रुपये के हिसाब से बीमा कंपनी को भुगतान करने का प्रस्ताव रखा है, जबकि प्रीमियम देने में सक्षम परिवारों से अधिक शुल्क लेने पर विचार किया जा रहा है. सरकार की ओर से इस योजना के लिए सालाना करीब 420 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नई व्यवस्था में आम परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अपनी जेब से कितनी रकम चुकानी पड़ेगी.
नई योजना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप शुरू की जा रही है. टेंडर प्रक्रिया में कुल आठ कंपनियों ने भाग लिया था, जिनमें आदित्य बिरला इंश्योरेंस कंपनी को एल-वन घोषित करते हुए टेंडर आवंटित किया गया है. नई बीमा व्यवस्था में हिमकेयर के तहत मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं को शामिल किया जाएगा. इसके माध्यम से पात्र लाभार्थियों को अस्पतालों में उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी.
प्रीमियम पर अभी सरकार को लेना है फैसला
नई स्वास्थ्य बीमा योजना में कार्ड बनवाने के लिए लाभार्थियों को सालाना कितना प्रीमियम देना होगा, इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है. सरकार की ओर से अलग-अलग परिवारों की आर्थिक स्थिति के आधार पर प्रीमियम तय करने पर विचार किया जा रहा है. जो परिवार प्रीमियम चुकाने में सक्षम हैं, उनसे निर्धारित दर से अधिक शुल्क लेने का प्रस्ताव है. निजी क्षेत्र में 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर लेने पर सामान्य तौर पर 20 से 25 हजार रुपये तक सालाना प्रीमियम चुकाना पड़ सकता है. वहीं, सरकार को बीमा कंपनी प्रति परिवार 4200 रुपये में स्वास्थ्य कवरेज उपलब्ध करवाएगी. इस आधार पर सरकार सालाना करीब 420 करोड़ रुपये कंपनी को देगी. हालांकि, लाभार्थियों से कितना प्रीमियम लिया जाएगा, इसका फैसला होना बाकी है.
स्वास्थ्य सचिव आशीष सिंहमार ने बताया कि, "अस्पतालों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ देने के उद्देश्य से यह नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की जा रही है. इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और आदित्य बिरला को एल-1 कंपनी के रूप में टेंडर आवंटित किया गया है. नई स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होने के बाद लाभार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सरकार शिकायत निवारण केंद्र स्थापित करेगी. यहां लोगों को नई पॉलिसी, कार्ड बनवाने की प्रक्रिया, अस्पतालों में उपचार और बीमा से जुड़ी अन्य सुविधाओं की जानकारी मिलेगी. इसके अलावा कार्ड बनाने या उपचार के दौरान आने वाली समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा."
फिलहाल सरकारी अस्पतालों में ही मिलेगा उपचार
नई व्यवस्था में फिलहाल उन्हीं सरकारी अस्पतालों में बीमा कार्ड मान्य होंगे, जहां पहले से हिमकेयर योजना के तहत निशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध है. इसके अलावा निजी अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा देने वाले संस्थानों को भी योजना में शामिल किया गया है. अन्य निजी अस्पतालों को फिलहाल इसके दायरे से बाहर रखा गया है. भविष्य में इन अस्पतालों को योजना से जोड़ने को लेकर सरकार अलग से निर्णय लेगी.
पुराने कार्ड की वैधता तक नहीं होगी परेशानी
हिमकेयर योजना के मौजूदा लाभार्थियों को नई व्यवस्था लागू होने के साथ ही तुरंत नया कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं होगी. जिन लोगों के कार्ड की वैधता अभी बाकी है, उन्हें निर्धारित अवधि तक पुरानी योजना के तहत उपचार की सुविधा मिलती रहेगी. वैधता समाप्त होने के बाद उन्हें नई स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पंजीकरण करवाकर नया कार्ड बनवाना होगा. ऐसे में प्रदेश के लाखों लाभार्थियों को आने वाले समय में नई कार्ड प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा.
इस इंश्योरेंस कंपनी का होगा पूरा सेटअप
अस्पतालों में हिमकेयर योजना के तहत उपचार और बीमा संबंधी कार्यों के लिए जो सेटअप तैयार किया गया था, उसे अब आदित्य बिरला इंश्योरेंस कंपनी संभालेगी. कंपनी की ओर से नई स्वास्थ्य बीमा योजना के संचालन, लाभार्थियों को बीमा कवर उपलब्ध करवाने और संबंधित सुविधाओं के लिए नया स्टाफ भी तैनात किया जाएगा. इससे अस्पतालों में बीमा संबंधी कार्यों का संचालन नई व्यवस्था के तहत होगा.
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