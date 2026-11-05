ETV Bharat / state

हिमकेयर का बदलेगा पूरा चेहरा, 10 लाख लोगों के लिए नई बीमा योजना तैयार, अब कार्ड बनवाने पर भी देना होगा प्रीमियम

हिमाचल में 10 लाख लोगों के लिए नई बीमा योजना तैयार ( @HIMACHALGOVT) )

शिमला: हिमाचल में हिमकेयर योजना के तहत मिल रहे स्वास्थ्य बीमा का स्वरूप अब बदलने जा रहा है. प्रदेश के करीब 10 लाख लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने के लिए सरकार नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की तैयारी में है. इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और आदित्य बिरला इंश्योरेंस कंपनी को योजना का जिम्मा सौंपा गया है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद हिमकेयर के पुराने कार्ड हमेशा के लिए मान्य नहीं रहेंगे. जिन लाभार्थियों के कार्ड अभी वैध हैं, उन्हें निर्धारित अवधि तक पुरानी योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन कार्ड की वैधता समाप्त होने के बाद नई बीमा योजना के तहत दोबारा कार्ड बनवाना होगा. इतना ही नहीं, नई योजना में लाभार्थियों से कितना सालाना प्रीमियम लिया जाएगा, यह भी अभी तय होना बाकी है.

कार्ड बनवाने पर भी देना होगा प्रीमियम