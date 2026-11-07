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प्राथमिक शिक्षकों के आंदोलन पर सरकार का अल्टीमेटम, धरना तुरंत खत्म करो, नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई

प्राथमिक शिक्षकों के आंदोलन पर सरकार का अल्टीमेटम ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम के विरोध में आंदोलन कर रहे प्राथमिक शिक्षकों पर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. स्कूल शिक्षा निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक महासंघ के पदाधिकारियों और सदस्यों को कार्यालय के बाहर चल रहा धरना तत्काल समाप्त करने के निर्देश जारी किए हैं. विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्देशों की अवहेलना करने पर संबंधित शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

निदेशालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षक महासंघ के पदाधिकारी पिछले कई दिनों से स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम के विरोध में निदेशालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान प्रतिदिन 5 से 10 शिक्षक धरने में शामिल हो रहे हैं. विभाग का दावा है कि इस आंदोलन से 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है. नोटिस में शिक्षकों पर सरकारी नीतियों के खिलाफ आंदोलन के लिए अवकाश के प्रावधानों का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया गया है.

विभाग ने महासंघ के सभी पदाधिकारियों को नोटिस जारी कर धर्मशाला में 15 नवंबर 2026 को होने वाले प्रस्तावित आंदोलन और शिमला में शिक्षा निदेशालय के बाहर चल रहे धरने को तुरंत रद्द करने के निर्देश दिए हैं. यह नोटिस संघ के अध्यक्ष रमेश शर्मा, महासचिव रजनीश कौशिक सहित सभी पदाधिकारियों और सभी जिला अध्यक्षों व महासचिवों को भेजा गया है. विभाग ने कहा है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम को शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है. इस व्यवस्था से किसी भी श्रेणी के शिक्षकों की पदोन्नति के अवसर प्रभावित नहीं होंगे. महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ इस मुद्दे पर कई दौर की बैठकें भी की गई हैं और उनकी जायज मांगों के समाधान के प्रयास किए गए हैं। इसके बावजूद आंदोलन जारी रहने पर विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है. नोटिस में केंद्रीय सिविल सेवा कंडक्ट रूल्स, 1964 के नियम 7 और 9 का हवाला दिया गया है. विभाग के अनुसार नियम 7 सरकारी कर्मचारियों को सेवा संबंधी मामलों और सरकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन या हड़ताल में शामिल होने से रोकता है, जबकि नियम 9 सरकार की आलोचना करने वाले सार्वजनिक बयानों पर प्रतिबंध से संबंधित है.