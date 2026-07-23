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कारगिल शहीद को भूल गई सरकार! 26 साल पहले किया वादा आज तक नहीं हुआ पूरा, अब भी इंतजार में परिवार

परिजनों ने तत्कालीन धूमल सरकार से शहीद के नाम पर गांव का प्रवेश द्वार बनाने का आग्रह किया था, ताकि जो भी नया युवा इस गांव के प्रवेश द्वार से होकर गुजरे तो उसके भीतर सहज ही भारतीय सेना के आदर्श और शौर्य की गाथाओं की उर्जा भर जाए. लेकिन यहां आहत करने वाली बात ये है कि 27 साल में हिमाचल में कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन ये मांग आज तक अधूरी है. गौरतलब है कि इस बार 26 जुलाई को कारगिल दिवस का 27वीं वर्षगाठ मनायी जाएगी. ऐसे में ईटीवी भारत बलिदानी सुनील कुमार के गांव पहुंचा और उनके परिजनों से बात की.

हमीरपुर: कारिगल युद्ध में हिमाचल प्रदेश के 52 सपूतों ने देश के लिए शहादत दी थी. इन अमर बलिदानियों में से एक हमीरपुर जिले के सुनील कुमार भी थे. जो भारतीय सेना में राइफल मैन के पद पर तैनात थे. उन्होंने महज 24 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया. बेटे की शदाहत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने सरकार एक मांग रखी थी. परिजन चाहते थे लोग गांव को उनके बलिदानी बेटे के नाम से जाने. इसके लिए उन्होंने सुनील कुमार के नाम पर गांव का प्रवेश द्वार बनाने की मांग रखी थी. लेकिन 27 साल बीत जाने के बाद भी यह मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई है.

हिमाचल प्रदेश के वीर सपूत सुनील कुमार हमीरपुर जिले के टनेकंड गांव के रहने वाले थे, जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान 18 जुलाई 1999 को मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया था. सुनील की शहादत पर तत्कालीन सीएम प्रेम कुमार धूमल उनके पैतृक गांव पहुंचे थे और परिजनों को हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया था. इस दौरान परिजनों और ग्रामीणों ने उनके सामने तीन मांगे रखी थी, जिसमें सड़क निर्माण, स्कूल उच्चीकरण की मांग और गांव में शहीद के नाम पर प्रवेश द्वार निर्माण शामिल था. उस समय धूमल ने इन मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलाया था. लेकिन तब से अब तक शहीद सुनील कुमार की शहादत को 27 वर्ष बीत चुके हैं, फिर भी अभी तक शहीद के नाम पर प्रवेश द्वार का निर्माण नहीं हो पाया है.

भारतीय सेना में राइफलमैन के पद पर तैनात थे सुनील कुमार (ETV Bharat)

परिजनों और ग्रामीणों ने सरकार से की ये मांग

आज भी जब परिजन अपने शहीद बेटे को याद करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं. परिवार को अपने वीर बेटे की शहादत पर गर्व है, वहीं, ग्रामीण भी उन्हें श्रद्धा और सम्मान के साथ याद करते हैं. हालांकि, शहीद के सम्मान से जुड़ी एक महत्वपूर्ण मांग आज भी अधूरी है. सरकार और प्रशासन की ओर से गांव तक सड़क निर्माण और स्कूल के उच्चीकरण की मांग पूरी कर दी गई, लेकिन शहीद के नाम पर गांव में प्रवेश द्वार बनाने की मांग अब भी लंबित है. परिजनों और ग्रामीणों ने सरकार से इस अंतिम मांग को जल्द पूरा करने की अपील की.

प्रेम कुमार धूमल ने परिजनों की मांग पूरा करने का दिया था आश्वासन (ETV Bharat)

शहीद भाई को याद घर भर गई बहन की आंखें

वहीं, जब ईटीवी भारत संवाददाता सुमित राठौर कुमार ने शहीद सुनील कुमार की छोटी बहन रेखा कुमारी से बात की तो अपने भाई को याद कर वो भावुक हो गई. रेखा कुमार ने बताया, "उनके भाई पहले 28 आरआर में जम्मू में तैनात थे और बाद में उन्हें कारगिल भेजा गया, जहां 18 जुलाई 1999 को वे शहीद हो गए. शहादत से करीब दस दिन पहले भाई से बात हुई थी. उन्होंने कहा था कि वह बुआ के बेटे की शादी में जरूर आएंगे. 23 और 24 जुलाई को शादी थी और परिवार को पूरा विश्वास था कि युद्ध समाप्त होने वाला है और भाई घर लौटेंगे".

शहीद के परिजनों से मिलते तत्कालीन सीएम प्रेम कुमार धूमल (ETV Bharat)

रेखा ने बताया कि 18 जुलाई को गांव में शादी का कार्यक्रम चल रहा था. तभी उनके चाचा उन्हें घर बुलाने आए. पहले सिर्फ इतना बताया गया कि सुनील कुमार को गोली लगी है. जब वे घर पहुंचे तो मां बेसुध पड़ी थीं और पिता रो-रोकर बेहाल थे. उनके भाई का स्वभाव बेहद मिलनसार था और छुट्टी पर घर आते ही पूरे गांव के लोगों से मिलते थे. परिवार की केवल एक ही मांग बची है कि गांव के प्रवेश द्वार पर शहीद सुनील कुमार के नाम का गेट बनाया जाए. वर्षों पहले लगाया गया एक गेट क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन आज तक नया प्रवेश द्वार नहीं बन पाया.

गांव में स्थापित शहीद सुनील कुमार की प्रतिमा (ETV Bharat)

सुनील ने देश के लिए दिया सर्वोच्च बलिदान

वहीं सूबेदार प्रवीण ठाकुर ने कहा, "शहीद सुनील कुमार सभी का सम्मान करने वाले, मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ सैनिक थे. उन्होंने अपने प्राण देश की रक्षा के लिए न्योछावर कर दिए. उस समय मोबाइल फोन नहीं होते थे और परिवार से चिट्ठियों के माध्यम से ही संपर्क होता था. सुनील कुमार 28 आरआर में जम्मू में तैनात थे और बाद में कारगिल भेजे गए, जहां उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया. उन्होंने भी सरकार से शहीद की स्मृति में गांव के प्रवेश द्वार के निर्माण की मांग दोहराई".

स्थानीय विधायक से भी ग्रामीणों ने रखी मांगें

वहीं, स्थानीय निवासी एवं सेना मेडल से सम्मानित सूबेदार प्रेमलाल चंदेल ने कहा कि गांव की दो प्रमुख मांगें थीं सड़क और प्रवेश द्वार. सड़क का निर्माण हो चुका है, लेकिन प्रवेश द्वार का कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ. इस संबंध में स्थानीय विधायक रणजीत राणा से भी बात हुई थी और उन्होंने भी मांग को उचित बताया था. प्रशासन और स्थानीय स्तर पर बेहतर समन्वय होने से यह कार्य जल्द पूरा हो सकता है.

सुनील कुमार का पैतृक गांव टनेकंड (ETV Bharat)

सुनील कुमार की शहादत पर भाई को गर्व

वहीं शहीद के भाई मेहर चंद ने कहा, "उन्हें अपने भाई की शहादत पर गर्व है, लेकिन उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती. उन्होंने बताया कि सुनील कुमार 20 वर्ष की आयु में सेना में भर्ती हुए थे और मात्र 24 वर्ष की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए".

डीसी ने दिया जल्द मांग पूरी किए जाने का आश्वासन

वहीं, उपायुक्त गंधर्व राठौड़ ने कहा, "कारगिल के शहीद पूरे देश के लिए गौरव और प्रेरणा के स्रोत हैं. शहीद सुनील कुमार के परिवार की प्रवेश द्वार निर्माण की मांग पर संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे. गांव में उपयुक्त भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और आवश्यक धनराशि के लिए सरकार के समक्ष मामला रखा जाएगा. प्रशासन शहीद परिवार के साथ खड़ा है और उनकी उचित मांगों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेगा".

कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन विजय में शहीद हुए सुनील कुमार (ETV Bharat)

गौरतलब है कि कारगिल युद्ध को 27 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन शहीद सुनील कुमार की स्मृति में गांव के प्रवेश द्वार का निर्माण अब भी नहीं हो पाया है. ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि यदि यह मांग पूरी होती है तो यह केवल एक प्रवेश द्वार नहीं होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को शहीद सुनील कुमार के अदम्य साहस, देशभक्ति और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाने वाला स्थायी स्मारक होगा.

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