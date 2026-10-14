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हिमाचल के किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस, 306 उप-परियोजनाओं से बदलेगी खेती की तस्वीर

कृषि विभाग की समीक्षा बैठक ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में खेती को परंपरागत दायरे से बाहर निकालकर आधुनिक तकनीक, प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण के जरिए किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं. प्रदेश के किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाने से लेकर हल्दी जैसी पारंपरिक फसलों के उत्पादन, कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन और किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत करने तक कई मोर्चों पर काम किया जा रहा है.

हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना चरण-II (जाइका) के तहत प्रदेश में 306 उप-परियोजनाएं संचालित करने की योजना है. इनमें से अब तक 174 उप-परियोजनाओं का निर्माण पूरा किया जा चुका है. इसके माध्यम से 4,462.16 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं विकसित हुई हैं, जबकि 1,323.80 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जी उत्पादन के जरिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया गया है.

कृषि विभाग की इन योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जाए और स्वीकृत विकास कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जाए. कृषि योजनाओं के लिए 64.82 करोड़ की दूसरी किस्त जारी कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कृषि विभाग की प्रगति समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागीय योजनाओं, प्राकृतिक खेती और जाइका परियोजना के कार्यों की समीक्षा की गई. बैठक में कृषि निदेशक डॉ. रविंद्र सिंह जसरोटिया ने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत 28.31 करोड़ रुपये और कृषि उन्नति योजना (KY) के अंतर्गत 36.51 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त जारी की गई है. दोनों योजनाओं के तहत जारी राशि कुल 64.82 करोड़ रुपये है. वहीं, कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सरकार की प्राथमिकता है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि योजनाओं की निगरानी मजबूत की जाए और किसानों को मिलने वाली सेवाओं में अनावश्यक देरी न हो. एग्रीस्टैक परियोजना के तहत 400 करोड़ रुपये हासिल करने की तैयारी कृषि विभाग की डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एग्रीस्टैक परियोजना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कृषि मंत्री ने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार से 140 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं. वहीं, चालू वर्ष में 400 करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिए विभाग पात्र हो गया है. इस पहल के साथ कृषि सेवाओं और योजनाओं को अधिक व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया जा रहा है. कृषि मंत्री ने हाल ही में स्थापित किसान हेल्पलाइन सेंटर का दौरा कर इसकी कार्यप्रणाली का जायजा भी लिया. उन्होंने अधिकारियों को हेल्पलाइन का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक किसान इस सुविधा का लाभ उठा सकें.