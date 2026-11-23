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हिमाचल में कर्मचारी बिल पर कंफ्यूजन: कैसे तय होगी सीनियोरिटी, क्या होगी क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस की परिभाषा?

सीनियोरिटी को लेकर कर्मचारी में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन! ( ETV BHARAT )

शिमला: सुबह ऑफिस शुरू होने से पहले का समय हो या फिर लंच टाइम में गुनगुनी धूप के बीच कार्यालय प्रांगण में झुंड में खड़े कर्मचारियों की चर्चा अथवा चार बजे टी-टाइम का संक्षिप्त ब्रेक, हिमाचल प्रदेश में इस समय चारों तरफ एक ही हॉट टॉपिक है. ये टॉपिक है सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार की तरफ से हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन में लाया गया एक बिल. ये बिल सरकारी कर्मियों के बीच सबसे हॉट टॉपिक है.

हिमाचल में अनुबंध कर्मचारी वर्ष 2003 से ही चर्चा के केंद्र में हैं. अनुबंध अवधि पूरी होने के बाद कर्मचारी नियमित होते रहे. कर्मचारियों की प्रमुख मांग थी कि अनुबंध सेवाकाल को सीनियोरिटी व अन्य वित्तीय लाभों के लिए गिना जाए. इस मामले में कर्मचारियों को हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से भी जीत मिली. वहीं, राज्य सरकार अनुबंध सेवाकाल को सीनियोरिटी व अन्य वित्तीय लाभों के लिए जोड़ने से कतराती रही. कारण ये कि इससे खजाने पर भारी बोझ पड़ रहा है. ऐसे में सरकार ने देनदारी से बचने के लिए एक्ट का सहारा लिया.

राज्य सरकार ने पहले विधानसभा में हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती व सेवा शर्तें विधेयक, 2024 लाया था. इस बिल को अदालत में चैलेंज किया गया और हाईकोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी ये एक्ट खारिज हो गया. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चार माह के भीतर कर्मचारियों के तय लाभ देने के आदेश जारी किए. सुप्रीम कोर्ट (PTI) सरकार जब कानूनी लड़ाई हार गई तो उसने छह नवंबर 2026 को कार्मिक विभाग के जरिए गाइडलाइंस जारी कर दी. उस गाइडलाइंस में कहा गया था कि उपरोक्त लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेंगे, जो कोर्ट गए थे. इसमें फेंस सिटर को कुछ भी नहीं मिलेगा. साथ ही सीनियोरिटी को फिर से निर्धारित करने की बात कही गई. अब पेंच सीनियोरिटी को लेकर फंसा था तो राज्य सरकार फिर से नया बिल ले आई. ये बिल हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट सर्विसिज (क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस एंड रेगुलेशन ऑफ प्रमोशन) बिल, 2026 लाई है. अब इस बिल को लेकर भारी असमंजस पैदा हो गया है. कन्फ्यूजन ये कि सीनियोरिटी कैसे निर्धारित होगी और क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस की परिभाषा क्या होगी. हालांकि ये तब तय और स्पष्ट होगा, जब सरकार नियम बनाएगी, लेकिन कर्मचारियों के बीच इसे लेकर चर्चा जोरों पर है. बिल पास होने के बाद तय प्रक्रिया के अनुसार नियम बनेंगे और तब सारी स्थिति स्पष्ट होगी. इस समय क्या स्थिति है और इस पूरे मसले की पृष्ठभूमि क्या है, इसकी पड़ताल का प्रयास किया जाएगा. हिमाचल प्रदेश विधानसभा (@HP-VIDHANSABHA) अलबत्ता यहां शीर्षक में लिखे गए अंग्रेजी वाक्य का संदर्भ दिया जाना जरूरी है. दरअसल, जब विधानसभा के विंटर सेशन में कर्मचारियों से जुड़े बिल पर रणधीर शर्मा की तरफ से लाए गए संशोधन पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने इस कहावत का संदर्भ लिया था. वैसे तो ये शब्द अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के हैं, लेकिन इन्हें अकसर उन स्थितियों में प्रयोग किया जाता है, जब किसी सवाल का तथ्यात्मक जवाब न दिया जा रहा हो. नेता प्रतिपक्ष ने इस वाक्य का प्रयोग कर्मचारी बिल पर पैदा हुए कन्फ्यूजन को लेकर किया है. आगे इस वाक्य का संदर्भ सहित विस्तार से हवाला दिया जाएगा. कर्मचारी बिल चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (@HP-VIDHANSABHA) क्या है अनुबंध कर्मियों का मामला दरअसल, हिमाचल प्रदेश में रोजगार के लिए सरकारी नौकरी का ऑप्शन बैस्ट माना जाता है. अधिकांश युवा सरकारी नौकरी करना चाहते हैं. संसाधनों की कमी से जूझ रहे छोटे पहाड़ी राज्य के लिए सरकारी कर्मियों के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन का बोझ उठाना कठिन हो रहा था. इस बोझ को कम करने के लिए वर्ष 2003 में सरकारी नौकरी में अनुबंध की परिपाटी शुरू की गई. प्रेम कुमार धूमल की सरकार के समय ये चलन शुरू हुआ. पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल (FILE@ETVBHARAT) आरंभ में अनुबंध सेवाकाल आठ साल का तय किया गया. धीरे-धीरे इसमें कमी की गई. आठ साल से ये अवधि क्रमश: छह, पांच, तीन व दो साल हुई. जैसे-जैसे समय बीता, अनुंबध पर नियुक्त हुए कर्मचारियों ने नियमित होने के बाद ये मांग उठानी शुरू कर दी कि नियुक्ति की तिथि से उन्हें सीनियोरिटी का लाभ दिया जाए. ये मांग वर्ष 2017 में चुनावी मुद्दा भी रही. हालांकि ये स्पष्ट था कि हिमाचल का खजाना इतना सेहतमंद नहीं है कि इस मांग को शब्दश पूरा कर सके. धीरे-धीरे कर्मचारियों ने अदालत का रुख किया और पहले अनुबंध सेवाकाल को पेंशन के लिए गिने जाने के अदालती आदेश आए और फिर अनुबंध सेवाकाल की अवधि को नियमित सेवाकाल में जोड़कर उससे उपजे लाभ दिए जाने के बारे में आदेश आने लगे. शीला देवी केस में सुप्रीम कोर्ट तक से सरकार को झटका लगा और अनुबंध अवधि को पेंशन के लिए गिने जाने का रास्ता साफ हुआ. फिर कर्मचारी अनुबंध पर नियुक्ति की तिथि से सीनियोरिटी व अन्य लाभों की मांग पर अदालत का रुख करने लगे. राज्य सरकार ने वर्ष 2024 में एक एक्ट लाकर उसे बैक डेट से लागू किया. उस एक्ट में नियमितिकरण से सीनियोरिटी का लाभ दिए जाने की बात थी. एक्ट को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. एक साथ 445 याचिकाएं हाईकोर्ट ने निपटाई थी और एक्ट को खारिज कर दिया था. कर्मचारियों का तर्क था कि बेशक सरकार को एक्ट लाने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उन्हें भी ऐसे एक्ट का प्रतिकार करने का अधिकार संविधान ने दिया है. हाईकोर्ट में कर्मचारियों की जीत हुई और उन्हें नियुक्ति की तिथि से सीनियोरिटी व अन्य परिणामी लाभ जारी करने के आदेश हुए. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (FILE@ETVBHARAT) सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्ट को खारिज कर दिया. सरकार ने एसएलपी दाखिल की, वो भी खारिज हो गई. फिर सरकार की रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को चार महीने में कर्मचारियों को सीनियोरिटी व अन्य लाभ दिए जाने के आदेश जारी किए. सरकार ने 6 नवंबर 2026 को गाइडलाइन जारी की और केवल उन्हीं कर्मचारियों को लाभ देने की बात कही, जो अदालत गए थे. साथ ही गाइडलाइन में सीनियोरिटी को फिर से निर्धारित किए जाने की प्रक्रिया शुरू करने का जिक्र था. अब नया कन्फ्यूजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई चार महीने की अवधि इसी नवंबर के आखिर में पूरी हो रही है. सरकार का इरादा और समय हासिल करने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन में जाने का प्रतीत हो रहा है. साथ ही सरकार ने विंटर सेशन में नया बिल पास कर दिया है. इस बिल के बाद से कई कन्फ्यूजन पैदा हो गए हैं. पहले इस बिल को संक्षेप में जान लेते हैं. संक्षेप में बात करें तो नया बिल ये कहता है कि सरकारी कर्मियों की प्रमोशन और सीनियोरिटी से जुड़े विवाद को हल करने के लिए ये कदम उठाया गया है. सरकार का कहना है कि प्रमोशन के लिए अनुभव को आधार बनाया जाएगा. अनुभव की परिभाषा भी सरकार ही तय करेगी. सरकार द्वारा लाया गया नया कर्मचारी प्रमोशन बिल (@HP-VIDHANSABHA) प्रमोशन के लिए केवल फीडर कैटेगरी में सेवा की अवधि ही नहीं, बल्कि संबंधित पोस्ट के लिए तय किए गए अनुभव को आधार बनाया जाएगा. अब ये अनुभव कैसे तय होगा? इस पर सरकार ने बिल में कहा है कि अनुभव सरकार तय करेगी. सरकार के पास ये अधिकार होगा कि अलग-अलग पोस्टों, कैडर आदि के लिए प्रमोशन को लेकर जरूरी अनुभव की अवधि खुद तय करेगी यानी सरकार तय करेगी. सरकार द्वारा लाया गया नया कर्मचारी प्रमोशन बिल (@HP-VIDHANSABHA) एक और असमंजस समीक्षा डीपीसी को लेकर है. किसी भी पोस्ट में प्रमोशन आदि के विवाद में अनुभव का क्या स्थान होगा, किसकी प्रमोशन प्रभावित होगी, उसे कैसे सुधारा जाए, इसे लेकर समीक्षा डीपीसी होगी. यानी दूसरे शब्दों में कहें तो सीनियोरिटी व प्रमोशन आदि तय होने में लंबा समय लगेगा. ऐसे में कर्मचारियों को उनकी सीनियोरिटी व वित्तीय लाभ कब व कैसे मिलेंगे, कर्मियों में यही बड़ी चिंता का बिंदु है.