ETV Bharat / state

हिमाचल सरकारी कर्मचारियों की सेवा भर्ती मामला, AG ने HC में रखा सरकार का पक्ष, मंगलवार को फिर होगी सुनवाई

शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में आज (सोमवार, 29 दिसंबर) हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें विधेयक को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सरकारी विधेयक को चुनौती देने वाली इस याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ सुनवाई कर रही है. आज सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने अदालत के सामने सरकार का पक्ष रखा. अब मंगलवार (30 दिसंबर) इस मामले पर लगातार दूसरे दिन सुनवाई होगी.

AG ने सरकार के पक्ष में की बहस

इस मामले में अब तक याचिकाकर्ता अपनी ओर से बहस पूरी कर चुका है. इसके बाद स्टेट की ओर से बहस का प्रत्युत्तर दिया जा रहा है. अदालत से AG ने बहस के लिए समय मांगा था. जिस पर सोमवार को हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान AG अदालत में प्रदेश सरकार का पक्ष रखा. अब इस मामले पर मंगलवार को महाधिवक्ता की ओर से बहस जारी रहेगी. इसके बाद वादी पक्ष की ओर से रिबटल किया जाना है. ऐसे में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन इस मामले पर सुनवाई होगी. मामले पर न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ सुनवाई कर रही है.