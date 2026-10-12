हिमाचल में इस दिन से लगातार तीन छुट्टियां, जानिए कहां लागू होगा आदेश?
हिमाचल सरकारी कर्मचारियों के लिए नवरात्रि महाअष्टमी और गोवर्धन पूजा पर रहेगी छुट्टियां.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 9:23 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में त्योहारों के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों को छुट्टियों का तोहफा मिलने जा रहा है. राज्य सरकार ने महाअष्टमी और गोवर्धन पूजा के अवसर पर दो स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, शिमला नगर निगम की सीमा के भीतर स्थित सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को इन अवकाशों का लाभ मिलेगा.
सरकार के इस फैसले से राजधानी में कार्यरत कर्मचारियों को त्योहारों के दौरान राहत मिलेगी. हालांकि, इन छुट्टियों का दायरा पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा, बल्कि इन्हें केवल शिमला नगर निगम की सीमा तक सीमित रखा गया है. ऐसे में प्रदेश के अन्य जिलों और शिमला नगर निगम की सीमा से बाहर स्थित कार्यालयों में इन अवकाशों की लागू होने की स्थिति अलग रहेगी.
सामान्य प्रशासन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुभाग-ए ने 18 फरवरी 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है. अधिसूचना में 19 अक्टूबर सोमवार को महाअष्टमी और 9 नवंबर सोमवार को गोवर्धन पूजा के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है. यह आदेश 23 अक्टूबर 2025 को जारी पूर्व अधिसूचना के क्रम में जारी किया गया है.
किन संस्थानों में लागू होंगे अवकाश
सरकार की ओर से घोषित दोनों स्थानीय छुट्टियां शिमला नगर निगम की सीमा के भीतर स्थित सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए लागू होंगी. अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि इन अवकाशों का लाभ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा. इसके अलावा, इन दोनों छुट्टियों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के तहत सार्वजनिक अवकाश का दर्जा भी नहीं दिया गया है. यानी सरकार ने इन्हें निर्धारित क्षेत्र के लिए स्थानीय अवकाश के रूप में घोषित किया है, न कि अधिनियम के तहत सामान्य सार्वजनिक अवकाश के रूप में किया गया है. इसको लेकर मुख्य सचिव की ओर से अधिसूचना जारी की गई है.
शिमला में लगातार 3 दिन रहेगी छुट्टी
प्रदेश सरकार ने 19 अक्टूबर को महाष्टमी की छुट्टी की अधिसूचना जारी की है. यानी 19 अक्टूबर को सोमवार का दिन रहेगा. इससे पहले 18 अक्टूबर को रविवार है. वहीं, 20 अक्टूबर को दशहरे की छुट्टी रहेगी. ऐसे में अब शिमला नगर निगम की सीमा के भीतर लगातार तीन छुट्टियां रहेगीं.
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