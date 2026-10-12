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हिमाचल में इस दिन से लगातार तीन छुट्टियां, जानिए कहां लागू होगा आदेश?

सरकारी कर्मचारियों को मिलेंगी छुट्टियां ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में त्योहारों के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों को छुट्टियों का तोहफा मिलने जा रहा है. राज्य सरकार ने महाअष्टमी और गोवर्धन पूजा के अवसर पर दो स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, शिमला नगर निगम की सीमा के भीतर स्थित सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को इन अवकाशों का लाभ मिलेगा.

सरकार के इस फैसले से राजधानी में कार्यरत कर्मचारियों को त्योहारों के दौरान राहत मिलेगी. हालांकि, इन छुट्टियों का दायरा पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं होगा, बल्कि इन्हें केवल शिमला नगर निगम की सीमा तक सीमित रखा गया है. ऐसे में प्रदेश के अन्य जिलों और शिमला नगर निगम की सीमा से बाहर स्थित कार्यालयों में इन अवकाशों की लागू होने की स्थिति अलग रहेगी.

सामान्य प्रशासन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुभाग-ए ने 18 फरवरी 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है. अधिसूचना में 19 अक्टूबर सोमवार को महाअष्टमी और 9 नवंबर सोमवार को गोवर्धन पूजा के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है. यह आदेश 23 अक्टूबर 2025 को जारी पूर्व अधिसूचना के क्रम में जारी किया गया है. सरकारी कर्मचारियों को छुट्टियों का तोहफा (Notification) किन संस्थानों में लागू होंगे अवकाश