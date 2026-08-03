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पंजाब में DA पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब हिमाचल में कर्मचारियों की नजर 15 अगस्त पर, क्या सुक्खू सरकार करेगी बड़ा ऐलान?

पंजाब हाईकोर्ट द्वारा डीए एरियर भुगतान के आदेश के बाद हिमाचल के कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदें बढ़ीं. 15 अगस्त पर कर्मचारियों की नजर.

हिमाचल के कर्मचारियों को डीएम की आस
हिमाचल के कर्मचारियों को डीएम की आस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 5:18 PM IST

4 Min Read
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शिमला: देशभर में महंगाई भत्ते (DA) और उसके बकाया एरियर को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एक अहम फैसले ने हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदों को भी नई उड़ान दे दी है. पंजाब सरकार को कर्मचारियों और पेंशनरों के बकाया महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) एरियर का भुगतान करने का निर्देश मिलने के बाद अब हिमाचल में भी सरकारी दफ्तरों से लेकर कर्मचारी संगठनों के बीच यही सवाल सबसे ज्यादा गूंज रहा है कि क्या 15 अगस्त के मंच से सुक्खू सरकार भी कोई बड़ी राहत का ऐलान करेगी?

दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की ओर से दायर कई अपीलों को खारिज करते हुए सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों को लंबित DA और DR एरियर के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है. कोर्ट ने 15 दिनों में इनका भुगतान करने के आदेश दिए हैं. इस फैसले के बाद हिमाचल में भी वर्षों से लंबित महंगाई भत्ते और एरियर का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. प्रदेश के कर्मचारी संगठनों में उम्मीद बंध गई है कि जब पड़ोसी राज्य में कर्मचारियों को न्याय मिल रहा है तो हिमाचल के कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर भी सरकार को सकारात्मक फैसला लेना चाहिए.

13 हजार करोड़ की जरूरत

हिमाचल प्रदेश में फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनरों का करीब 15 प्रतिशत डीए, डीआर और एरियर देय है. वित्त विभाग के आकलन के अनुसार यदि सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों का समूचा डीए, डीआर और एरियर एकमुश्त चुकाती है तो इसके लिए करीब 13 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी. यही कारण है कि वित्तीय चुनौतियों के बीच यह मुद्दा सरकार के लिए भी आसान नहीं माना जा रहा, लेकिन कर्मचारियों की उम्मीदें लगातार बनी हुई हैं. इधर स्वतंत्रता दिवस नजदीक आने के साथ राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं. प्रदेश के करीब 3.65 लाख कर्मचारी और पेंशनर अब 15 अगस्त के सरकारी समारोह पर नजरें टिकाए हुए हैं. हर साल राष्ट्रीय पर्वों या बड़े अवसरों पर कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों की परंपरा को देखते हुए इस बार भी यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार महंगाई भत्ते की अगली किस्त, बकाया एरियर या कर्मचारियों को राहत देने से जुड़ी बड़ी घोषणा कर सकती है. हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पंजाब हाईकोर्ट के फैसले ने हिमाचल के कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच उम्मीदों का पारा जरूर बढ़ा दिया है.

15 प्रतिशत डीए के अंतर पर हाईकोर्ट की नजर

महंगाई की मार के बीच हिमाचल प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की नजरें अब हाईकोर्ट पर टिक गई हैं. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जहां 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) मिल रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को फिलहाल 45 प्रतिशत डीए ही मिल रहा है. यानी दोनों के बीच 15 प्रतिशत का सीधा अंतर है. इसी अंतर को खत्म करने की मांग अब न्यायिक दहलीज तक पहुंच चुकी है. इस संबंध में दायर याचिका में केंद्र और हिमाचल के कर्मचारियों को मिलने वाले डीए के बीच मौजूद असमानता का मुद्दा उठाया गया है और राज्य सरकार से केंद्र के समान डीए देने की मांग की गई है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. बता दें कि प्रदेश में कर्मचारी और पेंशनरों की संख्या 3.65 लाख के करीब है, जिसमें करीब 1.87 लाख कर्मचारी और पेंशनरों की संख्या करीब 1.78 लाख है.

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