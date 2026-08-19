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सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारी एक्ट खारिज होने के बाद हिमाचल सरकार का बड़ा कदम, फील्ड ऑफिसर नहीं, प्रशासनिक स्तर पर होंगे फैसले

अदालती फैसलों से उपजी स्थितियों के मध्य नजर कर्मचारियों को लेकर सरकार का बड़ा कदम ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारी एक्ट खारिज होने से उपजी परिस्थिति में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अहम निर्देश जारी किए हैं. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के ताज मोहम्मद मामले और उससे जुड़े अन्य मामलों में आए फैसलों के बाद प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. सुक्खू सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन न्यायिक फैसलों के आधार पर जुड़े मामलों की जांच और अदालती फैसलों से उपजी स्थितियों के मध्य नजर सभी आगामी निर्णय संबंधित विभाग के प्रशासनिक स्तर पर ही होंगे. फील्ड स्तर का कोई भी अधिकारी प्रशासनिक विभाग की मंजूरी के बिना ऐसे मामलों में फैसला नहीं ले सकेगा. सरकार की ओर कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव सुधा देवी ने आदेश जारी किए हैं. कार्मिक विभाग से जारी निर्देश में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एक्ट, 2024 को हाईकोर्ट ने 25 अप्रैल 2026 के फैसले में रद्द कर दिया था. यह फैसला CWP No. 3361 of 2025, देविंदर कुमार एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य तथा इससे जुड़े मामलों में सुनाया गया था. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की गई थी. वह अपील भी 29 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई थी. जारी की गई अधिसूचना (ETV Bharat)