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हिमाचल में निजी मेडिकल कॉलेजों की मनमानी पर सरकार सख्त, तय फीस से ज्यादा वसूली तो होगी कार्रवाई

मेडिकल कॉलेजों में अब मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे संस्थान ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में निजी मेडिकल और अन्य संबद्ध कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को फीस के नाम पर अतिरिक्त रकम चुकाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा. प्रदेश सरकार ने निर्धारित फीस से ज्यादा वसूली और हॉस्टल सुविधा को अनिवार्य बनाने की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया है. स्वास्थ्य विभाग ने अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (AMRU), मंडी को सभी संबद्ध कॉलेजों में सरकार की ओर से स्वीकृत फीस स्ट्रक्चर लागू करवाने के निर्देश दिए हैं. सरकार ने स्पष्ट किया है कि तय फीस से अधिक रकम वसूलने या विद्यार्थियों पर जबरन हॉस्टल लेने का दबाव बनाने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

कुछ कॉलेजों में तय फीस से ज्यादा वसूली की शिकायत