हिमाचल में निजी मेडिकल कॉलेजों की मनमानी पर सरकार सख्त, तय फीस से ज्यादा वसूली तो होगी कार्रवाई
सरकार ने हॉस्टल फीस को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है. किसी भी विद्यार्थी के लिए हॉस्टल सुविधा लेना अनिवार्य नहीं किया जा सकेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 8:52 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में निजी मेडिकल और अन्य संबद्ध कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को फीस के नाम पर अतिरिक्त रकम चुकाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा. प्रदेश सरकार ने निर्धारित फीस से ज्यादा वसूली और हॉस्टल सुविधा को अनिवार्य बनाने की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया है. स्वास्थ्य विभाग ने अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (AMRU), मंडी को सभी संबद्ध कॉलेजों में सरकार की ओर से स्वीकृत फीस स्ट्रक्चर लागू करवाने के निर्देश दिए हैं. सरकार ने स्पष्ट किया है कि तय फीस से अधिक रकम वसूलने या विद्यार्थियों पर जबरन हॉस्टल लेने का दबाव बनाने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
कुछ कॉलेजों में तय फीस से ज्यादा वसूली की शिकायत
दरअसल, स्वास्थ्य विभाग के संज्ञान में आया था कि कुछ निजी मेडिकल और संबद्ध कॉलेज विद्यार्थियों से निर्धारित दरों से अधिक फीस वसूल रहे हैं. वहीं, कुछ संस्थानों में हॉस्टल फीस का भुगतान भी अनिवार्य किया जा रहा है. इन शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव मधु चौधरी ने 16 नवंबर को अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के कुलपति को पत्र जारी किया है. इसमें सभी संबद्ध कॉलेजों को सरकार की ओर से स्वीकृत फीस स्ट्रक्चर का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं.
कॉलेजों को फीस स्ट्रक्चर सार्वजनिक करना होगा
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी कॉलेज अपने कोर्स और स्ट्रीम के अनुसार स्वीकृत फीस का पूरा विवरण प्रमुखता से प्रदर्शित करें. इसमें ट्यूशन फीस के साथ सभी मान्य शुल्कों की जानकारी भी शामिल होनी चाहिए. यह विवरण अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के साथ संबंधित कॉलेजों की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाना होगा. इसके अलावा जिन विद्यार्थियों को सीट आवंटित की गई है, उन्हें ई-मेल, व्हाट्सऐप और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से स्वीकृत फीस की जानकारी देनी होगी. इससे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को पहले से पता रहेगा कि उन्हें कितनी रकम जमा करवानी है.
तय फीस के अलावा नहीं वसूला जा सकेगा कोई शुल्क
स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी कॉलेज सरकार की ओर से निर्धारित फीस के अतिरिक्त किसी तरह का शुल्क या लेवी नहीं वसूल सकेगा. यानी संस्थान अपनी मर्जी से विद्यार्थियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाल पाएंगे. सरकार ने सभी संबद्ध कॉलेजों को इस व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
हॉस्टल लेना विद्यार्थियों की इच्छा पर निर्भर
सरकार ने हॉस्टल फीस को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है. किसी भी विद्यार्थी के लिए हॉस्टल सुविधा लेना अनिवार्य नहीं किया जा सकेगा. जो विद्यार्थी अपनी इच्छा से हॉस्टल में रहना चाहते हैं, उनसे ही निर्धारित दरों के अनुसार फीस ली जा सकेगी. किसी विद्यार्थी को कॉलेज में प्रवेश देने, पढ़ाई जारी रखने या परीक्षा में बैठने की शर्त के रूप में सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से हॉस्टल लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.
फीस संबंधी शिकायतों के लिए बनेगा विशेष सिस्टम
निर्देशों के तहत अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी को फीस से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए एक विशेष ई-मेल पता और फोन नंबर स्थापित करना होगा. इसके माध्यम से विद्यार्थी और अभिभावक तय फीस से अधिक वसूली या किसी अन्य अनधिकृत शुल्क की शिकायत दर्ज करवा सकेंगे. विश्वविद्यालय को शिकायतों का समय पर समाधान करने के लिए भी उचित व्यवस्था बनानी होगी.
सीट आवंटन और परीक्षा परिणाम के समय भी मिलेगी फीस की जानकारी
सरकार ने निर्देश दिए हैं कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर कोर्स और स्ट्रीम के अनुसार स्वीकृत फीस स्ट्रक्चर प्रमुखता से उपलब्ध होना चाहिए. यह जानकारी परीक्षा परिणाम घोषित करते समय और सीट आवंटन पत्र जारी करते समय भी विद्यार्थियों को दी जाएगी. इसके अलावा विद्यार्थियों और अभिभावकों को बताया जाएगा कि फीस से संबंधित शिकायत मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 पर भी दर्ज करवाई जा सकती है.
स्वास्थ्य विभाग ने अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी को सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करवाने और संबद्ध कॉलेजों को तत्काल आदेश जारी करने को कहा है. पत्र में चेतावनी दी गई है कि नियमों की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी. विश्वविद्यालय को इन निर्देशों के पालन की रिपोर्ट 18 नवंबर 2026 तक प्रदेश सरकार को सौंपनी होगी.
शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य सचिव कार्यालय को देनी होगी जानकारी
इस पत्र की प्रतिलिपि तकनीकी शिक्षा विभाग के निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक और मुख्यमंत्री सेवा संकल्प के नोडल अधिकारी को भी भेजी गई है. नोडल अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी संबद्ध कॉलेज के खिलाफ तय फीस से अधिक वसूली, हॉस्टल सुविधा अनिवार्य करने या अन्य नियमों के उल्लंघन की शिकायत मिलती है तो इसकी जानकारी तुरंत स्वास्थ्य सचिव के कार्यालय को दी जाए.
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