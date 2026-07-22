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हिमाचल सरकार का बड़ा आदेश, अब हर सरकारी अधिकारी की जेब में होगा 'आपदा रक्षक'

डिजास्टर से निपटने और आपदा प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 'आपदा रक्षक' ऐप डाउनलोड करने के दिए निर्देश.

'आपदा रक्षक' मोबाइल ऐप
'आपदा रक्षक' मोबाइल ऐप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 10:22 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में लगातार सामने आ रही प्राकृतिक आपदाओं के बीच राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन में 'आपदा रक्षक' ऐप डाउनलोड कर उसका नियमित उपयोग करना होगा.

प्रदेश सरकार ने राज्य में आपदा प्रबंधन प्रणाली को और अधिक प्रभावी और तकनीक आधारित बनाने के लिए सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 'आपदा रक्षक' मोबाइल ऐप डाउनलोड कर उसका सक्रिय उपयोग करने के निर्देश दिए हैं. इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों एवं निगमों, उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, नगर निगम आयुक्तों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों सहित सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है.

ऐप पर घटना की रिपोर्ट फोटो और लोकेशन के साथ

हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचपीएसडीएमए) द्वारा विकसित 'आपदा रक्षक' मोबाइल ऐप राज्यभर में मौसम के पूर्वानुमान, प्रारंभिक चेतावनी संदेश, आपदा अलर्ट और सुरक्षा संबंधी एडवाइजरी की रीयल-टाइम जानकारी उपलब्ध कराता है. सरकार ने विशेष रूप से पुलिस, अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं, राजस्व विभाग और अन्य अधिकृत फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के लिए इस ऐप का उपयोग अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं.

ऐप में ऑफिशियल लॉगिन की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके माध्यम से सरकारी अधिकारी और कर्मचारी पंजीकरण कर विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. इसके जरिए अधिकारी समय रहते मौसम और संभावित आपदाओं से जुड़ी चेतावनियां प्राप्त कर सकेंगे. इतना ही नहीं, किसी भी आपदा या दुर्घटना की स्थिति में अधिकारी फोटो और लोकेशन के साथ सीधे ऐप पर घटना की रिपोर्ट भेज सकेंगे, जिससे राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी और बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा.

राज्य सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को अपने अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से 'आपदा रक्षक' ऐप डाउनलोड करवाने के साथ-साथ उसके नियमित और सक्रिय उपयोग का भी अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

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