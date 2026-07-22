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हिमाचल सरकार का बड़ा आदेश, अब हर सरकारी अधिकारी की जेब में होगा 'आपदा रक्षक'

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में लगातार सामने आ रही प्राकृतिक आपदाओं के बीच राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. अब सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मोबाइल फोन में 'आपदा रक्षक' ऐप डाउनलोड कर उसका नियमित उपयोग करना होगा.

प्रदेश सरकार ने राज्य में आपदा प्रबंधन प्रणाली को और अधिक प्रभावी और तकनीक आधारित बनाने के लिए सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 'आपदा रक्षक' मोबाइल ऐप डाउनलोड कर उसका सक्रिय उपयोग करने के निर्देश दिए हैं. इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों एवं निगमों, उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, नगर निगम आयुक्तों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों सहित सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी किया गया है.

ऐप पर घटना की रिपोर्ट फोटो और लोकेशन के साथ

हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचपीएसडीएमए) द्वारा विकसित 'आपदा रक्षक' मोबाइल ऐप राज्यभर में मौसम के पूर्वानुमान, प्रारंभिक चेतावनी संदेश, आपदा अलर्ट और सुरक्षा संबंधी एडवाइजरी की रीयल-टाइम जानकारी उपलब्ध कराता है. सरकार ने विशेष रूप से पुलिस, अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं, राजस्व विभाग और अन्य अधिकृत फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के लिए इस ऐप का उपयोग अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं.