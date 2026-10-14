चुनाव से पहले सुक्खू सरकार का बड़ा कदम, नए जिलों के गठन को लेकर बना आयोग, न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी होंगे कमीशन के मुखिया
हिमाचल प्रदेश में नए जिलों के गठन की संभावना तलाशने को लेकर राज्य सरकार ने एक आयोग का बनाया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 3:13 PM IST
शिमला: छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर है. कुल 12 जिलों वाले छोटे प्रदेश में और नए जिलों के गठन की संभावना तलाशने के लिए राज्य सरकार ने एक आयोग का बनाया है. हिमाचल हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी इस आयोग के मुखिया बनाए गए हैं. आयोग में कुल चार सदस्य होंगे. इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है.
राज्य में विधानसभा चुनाव की आहट से पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने इस फैसले से सभी को चौंका दिया है. हिमाचल में इस समय कुल 12 जिले हैं. यहां नूरपुर सहित अन्य इलाकों को जिला बनाने की चर्चाएं समय-समय पर उठती रही हैं. अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाया है. अधिसूचना के अनुसार प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन को लेकर बनाए गए आयोग को छह माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी.
आयोग में न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी सहित एडवोकेट विशाल पंवार, रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी राजेश शर्मा व लैंड रिकार्ड के निदेशक आयोग के सदस्य सचिव होंगे. ये आयोग हिमाचल प्रदेश में मौजूदा प्रशासनिक इकाइयों की व्यवस्था का विस्तार से अध्ययन करेगा. आयोग का मुख्यालय शिमला में होगा. छह महीने के अंतराल में आयोग को रिपोर्ट बनाने के अलावा अपनी सिफारिशों को भी सरकार को सौंपना होगा.
आयोग इस कार्य में हिमाचल में जनसंख्या, प्रशासनिक ढांचा, जनता की सुविधाओं आदि पहलुओं को ध्यान में रखकर मौजूदा जिलों के पुनर्गठन या फिर कुछ इकाइयों के एक-दूसरे में विलय के अलावा उनके विभाजन आदि पहलुओं को भी रेखांकित कर रिपोर्ट में शामिल करने के साथ ही अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत करेगा. इसके अलावा नए जिलों के गठन से राज्य सरकार के खजाने पर आने वाले संभावित खर्च का आकलन भी तैयार किया जाएगा.
जारी की गई अधिसूचना के अनुसार हिमाचल सरकार के विभिन्न विभागों जैसे जलशक्ति, लोक निर्माण, वन, जीएडी आदि के सचिवों को आयोग मंत्रणा व चर्चा के लिए बुला सकता है. इस काम में सबसे अहम भूमिका राजस्व विभाग की रहेगी. आयोग की सिफारिशों को तैयार करने में आम जनता समाज के विभिन्न वर्गों, हितधारकों व जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। सभी के सुझावों पर आयोग विचार करेगा.
हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 12 जिले
हिमाचल प्रदेश में इस समय 12 जिले हैं. ये जिले शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, ऊना, सिरमौर, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, चंबा और मंडी हैं. अभी हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा है. यहां विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं. सियासी गलियारों में अकसर कांगड़ा के नूरपुर, देहरा व पालमपुर को जिला बनाने की चर्चा होती रही है. इसके अलावा सोलन जिला में औद्योगिक क्षेत्र बद्दी को नया जिला बनाने की बात चलती रही है. इसी प्रकार शिमला जिला में रामपुर को भी जिला बनाने की बात होती रही है.
हिमाचल पहाड़ी राज्य है. यहां आबादी स्कैटर्ड यानी छितरी हुई है. एक ही संसदीय क्षेत्र लंबी दूरी तक फैला हुआ है. हालांकि, हिमाचल प्रदेश में कानून-व्यवस्था के लिहाज से नूरपुर, बद्दी, देहरा को पुलिस जिला के रूप में बनाया गया है और यहां अलग से एसपी बैठता है. वहीं, सियासत में देखें तो राजनीतिक दल संगठनात्मक जिलों के साथ अपना काम करते हैं. भाजपा ने 17 संगठनात्मक जिले बनाए हैं. पूर्व में जब सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के मुखिया थे और वीरभद्र सिंह सीएम के पद पर थे, तब भी कांग्रेस में नए संगठनात्मक ब्लॉक बनाने को लेकर बात हुई थी. कांग्रेस में संगठनात्मक जिले तो पहले से ही थे, फिर 2017 में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर पार्टी मुखिया संगठनात्मक ब्लॉक बनाने की कवायद शुरू की थी.
हिमाचल में नए जिलों के गठन को लेकर चर्चाएं तो बहुत हुई हैं, लेकिन अब बा-कायदा आयोग का गठन किया गया है. देखना है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश में वित्तीय मोर्चे पर ये कवायद कितनी खरी उतरती है. इसका पता आयोग की रिपोर्ट व सिफारिशों के बाद ही चलेगा.
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