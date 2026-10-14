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चुनाव से पहले सुक्खू सरकार का बड़ा कदम, नए जिलों के गठन को लेकर बना आयोग, न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी होंगे कमीशन के मुखिया

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ( ETV Bharat )

शिमला: छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर है. कुल 12 जिलों वाले छोटे प्रदेश में और नए जिलों के गठन की संभावना तलाशने के लिए राज्य सरकार ने एक आयोग का बनाया है. हिमाचल हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी इस आयोग के मुखिया बनाए गए हैं. आयोग में कुल चार सदस्य होंगे. इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है.

राज्य में विधानसभा चुनाव की आहट से पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने इस फैसले से सभी को चौंका दिया है. हिमाचल में इस समय कुल 12 जिले हैं. यहां नूरपुर सहित अन्य इलाकों को जिला बनाने की चर्चाएं समय-समय पर उठती रही हैं. अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाया है. अधिसूचना के अनुसार प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन को लेकर बनाए गए आयोग को छह माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी.

हिमाचल में नए जिलों के गठन को लेकर बना आयोग (Notification) हिमाचल में नए जिलों के गठन को लेकर बना आयोग (Notification) आयोग में न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी सहित एडवोकेट विशाल पंवार, रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी राजेश शर्मा व लैंड रिकार्ड के निदेशक आयोग के सदस्य सचिव होंगे. ये आयोग हिमाचल प्रदेश में मौजूदा प्रशासनिक इकाइयों की व्यवस्था का विस्तार से अध्ययन करेगा. आयोग का मुख्यालय शिमला में होगा. छह महीने के अंतराल में आयोग को रिपोर्ट बनाने के अलावा अपनी सिफारिशों को भी सरकार को सौंपना होगा. हिमाचल में नए जिलों के गठन को लेकर बना आयोग (Notification) आयोग इस कार्य में हिमाचल में जनसंख्या, प्रशासनिक ढांचा, जनता की सुविधाओं आदि पहलुओं को ध्यान में रखकर मौजूदा जिलों के पुनर्गठन या फिर कुछ इकाइयों के एक-दूसरे में विलय के अलावा उनके विभाजन आदि पहलुओं को भी रेखांकित कर रिपोर्ट में शामिल करने के साथ ही अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत करेगा. इसके अलावा नए जिलों के गठन से राज्य सरकार के खजाने पर आने वाले संभावित खर्च का आकलन भी तैयार किया जाएगा. जारी की गई अधिसूचना के अनुसार हिमाचल सरकार के विभिन्न विभागों जैसे जलशक्ति, लोक निर्माण, वन, जीएडी आदि के सचिवों को आयोग मंत्रणा व चर्चा के लिए बुला सकता है. इस काम में सबसे अहम भूमिका राजस्व विभाग की रहेगी. आयोग की सिफारिशों को तैयार करने में आम जनता समाज के विभिन्न वर्गों, हितधारकों व जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। सभी के सुझावों पर आयोग विचार करेगा.