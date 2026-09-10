सरकारी कॉलेजों के छात्रों के लिए खुशखबरी! डिग्री के साथ मिलेगा जॉब एक्सपीरियंस, हर माह फिक्सड स्टाइपेंड भी
हिमाचल के गवर्मेंट कॉलेजों में पढ़ने वाले 685 विद्यार्थियों को मिलेगा बड़ा फायदा. छात्रों को एईडीपी के तहत स्नातक डिग्री के साथ अप्रेंटिसशिप कराई जाएगी
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 7:25 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ाई के साथ उन्हें उद्योगों में काम करने का वास्तविक अनुभव भी मिलेगा. प्रदेश में पहली बार बड़े स्तर पर लागू किए जा रहे अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी) के तहत विद्यार्थियों को स्नातक डिग्री के साथ कम से कम छह महीने की अनिवार्य अप्रेंटिसशिप करवाई जाएगी. खास बात यह है कि अप्रेंटिसशिप के दौरान विद्यार्थियों को हर माह न्यूनतम 10,900 रुपये का सुनिश्चित स्टाइपेंड भी मिलेगा.
उद्योग की जरूरत के मुताबिक तैयार होंगे विद्यार्थी
उच्च शिक्षा विभाग ने एईडीपी को लागू करने के लिए बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर (बीओएटी-एनआर) के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया है. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की मौजूदगी में बीओएटी-एनआर के निदेशक विवेक कुमार और 16 राजकीय महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए.
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, "एईडीपी का मुख्य उद्देश्य कक्षा में मिलने वाली शिक्षा और उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं के बीच के अंतर को कम करना है. विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री के साथ वास्तविक कार्यस्थल का व्यावहारिक अनुभव उपलब्ध करवाया जाएगा. राज्य सरकार कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर विशेष जोर दे रही है".
शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू इस पहल के तहत प्रदेश के 16 राजकीय महाविद्यालयों में तीन उद्योग-केंद्रित बीकॉम कार्यक्रमों में अब तक 685 विद्यार्थी प्रवेश ले चुके हैं. सरकार का दावा है कि इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई और उद्योगों की जरूरतों के बीच की दूरी कम होगी और डिग्री पूरी होते-होते उनके पास शैक्षणिक योग्यता के साथ कार्यस्थल का अनुभव और रोजगार योग्य कौशल भी होगा.
तीन कार्यक्रमों में 685 विद्यार्थियों ने लिया दाखिला
एईडीपी के तहत पांच पाठ्यक्रमों को लागू करने की मंजूरी दी गई है. पहले चरण में 16 राजकीय महाविद्यालयों में तीन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं. इनमें बीकॉम बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा (बीएफएसआई), बीकॉम रिटेल ऑपरेशंस मैनेजमेंट और बीकॉम लॉजिस्टिक्स शामिल हैं. बीकॉम बीएफएसआई का संचालन 11 महाविद्यालयों, रिटेल ऑपरेशंस मैनेजमेंट का दो और लॉजिस्टिक्स का तीन महाविद्यालयों में किया जा रहा है.
तीनों कार्यक्रमों में कुल 685 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है. इन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को शैक्षणिक अध्ययन के साथ उद्योगों में कम से कम छह महीने की अनिवार्य अप्रेंटिसशिप करनी होगी. इससे उन्हें पढ़ाई के दौरान ही कामकाज की वास्तविक परिस्थितियों को समझने, उद्योग की कार्यप्रणाली जानने और रोजगार के लिए जरूरी कौशल विकसित करने का अवसर मिलेगा.
ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए भी खुलेंगे रोजगार के रास्ते
शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीओएटी-एनआर के साथ हुआ समझौता उद्योगों के साथ संबंध मजबूत करने के साथ विद्यार्थियों के लिए अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध करवाने में मदद करेगा. इसका विशेष लाभ ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को मिलेगा. उन्हें डिग्री के साथ कार्यस्थल का अनुभव और उद्योग से संबंधित कौशल हासिल होगा, जिससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी.
इस पहल को महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, बीओएटी-एनआर और सीआरआईएसपी के सहयोग से उद्योग संपर्क, अप्रेंटिसशिप, प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सहायता के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है. आने वाले वर्षों में एईडीपी के दायरे में और अधिक विद्यार्थियों तथा महाविद्यालयों को शामिल करने की योजना है.
बीए, बीएससी में भी अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम की तैयारी
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद हिमाचल प्रदेश देश का तीसरा ऐसा राज्य है, जहां इस तरह के अप्रेंटिसशिप आधारित डिग्री कार्यक्रम लागू किए गए हैं. विद्यार्थियों से मिल रही उत्साहजनक प्रतिक्रिया को देखते हुए आने वाले वर्षों में इन कार्यक्रमों का विस्तार और अधिक महाविद्यालयों तक किया जाएगा. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को कौशल आधारित उच्च शिक्षा के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिए बीए और बीएससी जैसे अन्य स्नातक पाठ्यक्रमों में भी अप्रेंटिसशिप आधारित कार्यक्रम शुरू करने की संभावनाओं का अध्ययन किया जाएगा.
25 और कॉलेजों तक बढ़ेगा बीवॉक का दायरा
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रदेश के 21 राजकीय महाविद्यालयों में रिटेल मैनेजमेंट एवं टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में बीवॉक कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं. इन कार्यक्रमों में बेहतर प्लेसमेंट परिणामों को देखते हुए सरकार ने इनका विस्तार 25 और महाविद्यालयों तक करने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि हिमाचल के विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार मिला है, जो कौशल आधारित उच्च शिक्षा की बढ़ती संभावनाओं को दर्शाता है.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, कौशल आधारित शिक्षा को मजबूत करने और विद्यार्थियों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए कई सुधार कर रही है. इन प्रयासों का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में मॉडल राज्य के रूप में विकसित करना है.
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