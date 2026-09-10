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सरकारी कॉलेजों के छात्रों के लिए खुशखबरी! डिग्री के साथ मिलेगा जॉब एक्सपीरियंस, हर माह फिक्सड स्टाइपेंड भी

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ाई के साथ उन्हें उद्योगों में काम करने का वास्तविक अनुभव भी मिलेगा. प्रदेश में पहली बार बड़े स्तर पर लागू किए जा रहे अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी) के तहत विद्यार्थियों को स्नातक डिग्री के साथ कम से कम छह महीने की अनिवार्य अप्रेंटिसशिप करवाई जाएगी. खास बात यह है कि अप्रेंटिसशिप के दौरान विद्यार्थियों को हर माह न्यूनतम 10,900 रुपये का सुनिश्चित स्टाइपेंड भी मिलेगा.

उद्योग की जरूरत के मुताबिक तैयार होंगे विद्यार्थी

उच्च शिक्षा विभाग ने एईडीपी को लागू करने के लिए बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर (बीओएटी-एनआर) के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया है. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की मौजूदगी में बीओएटी-एनआर के निदेशक विवेक कुमार और 16 राजकीय महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए.

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, "एईडीपी का मुख्य उद्देश्य कक्षा में मिलने वाली शिक्षा और उद्योगों की वास्तविक आवश्यकताओं के बीच के अंतर को कम करना है. विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री के साथ वास्तविक कार्यस्थल का व्यावहारिक अनुभव उपलब्ध करवाया जाएगा. राज्य सरकार कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर विशेष जोर दे रही है".

शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू इस पहल के तहत प्रदेश के 16 राजकीय महाविद्यालयों में तीन उद्योग-केंद्रित बीकॉम कार्यक्रमों में अब तक 685 विद्यार्थी प्रवेश ले चुके हैं. सरकार का दावा है कि इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई और उद्योगों की जरूरतों के बीच की दूरी कम होगी और डिग्री पूरी होते-होते उनके पास शैक्षणिक योग्यता के साथ कार्यस्थल का अनुभव और रोजगार योग्य कौशल भी होगा.

तीन कार्यक्रमों में 685 विद्यार्थियों ने लिया दाखिला

एईडीपी के तहत पांच पाठ्यक्रमों को लागू करने की मंजूरी दी गई है. पहले चरण में 16 राजकीय महाविद्यालयों में तीन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं. इनमें बीकॉम बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा (बीएफएसआई), बीकॉम रिटेल ऑपरेशंस मैनेजमेंट और बीकॉम लॉजिस्टिक्स शामिल हैं. बीकॉम बीएफएसआई का संचालन 11 महाविद्यालयों, रिटेल ऑपरेशंस मैनेजमेंट का दो और लॉजिस्टिक्स का तीन महाविद्यालयों में किया जा रहा है.

तीनों कार्यक्रमों में कुल 685 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है. इन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों को शैक्षणिक अध्ययन के साथ उद्योगों में कम से कम छह महीने की अनिवार्य अप्रेंटिसशिप करनी होगी. इससे उन्हें पढ़ाई के दौरान ही कामकाज की वास्तविक परिस्थितियों को समझने, उद्योग की कार्यप्रणाली जानने और रोजगार के लिए जरूरी कौशल विकसित करने का अवसर मिलेगा.

ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए भी खुलेंगे रोजगार के रास्ते