हिमाचल में अनुकंपा आधार पर सरकार ने दिया नए साल का तोहफा, इन विभागों इतने आवेदकों को मिली नियुक्तियां

शिमला: हिमाचल में नए साल पर सैकड़ों परिवारों के लिए राहत और उम्मीद लेकर आई है. राज्य सरकार ने अनुकंपा आधार पर लंबित मामलों का निपटारा करते हुए विभिन्न विभागों में नियुक्तियां देकर बड़ा तोहफा दिया है. लंबे समय से रोजगार की राह देख रहे आवेदकों को अब सरकारी सेवा में अवसर मिला है. प्रदेश सरकार ने अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे 202 पात्र आवेदकों को नियुक्ति प्रदान कर उन्हें नए वर्ष का तोहफा दिया है.

इनमें शिक्षा विभाग में 127 आवेदकों को श्रेणी-3 व श्रेणी-4 के पदों पर नियुक्त किया गया है. इनमें जेओए (आईटी) और मल्टी टास्क वर्कर शामिल हैं. वहीं, गृह विभाग में 74 आवेदकों को नियुक्तियां दी गई हैं, जिनमें 70 जेओए (आईटी) और श्रेणी-4 के चार पद शामिल हैं. इसके अतिरिक्त अभियोजन विभाग में भी एक आवेदक को नियुक्ति प्रदान की गई है.

पूर्व सरकार ने की अनदेखी