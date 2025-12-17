ETV Bharat / state

त्रिउंड ट्रेकिंग साइट जाने वाले पर्यटकों से सरकार की बंपर कमाई, जानिए पैसे कहां हुए खर्च?

इसके अलावा सुधीर शर्मा ने पूछा कि, यह सत्य है कि त्रिउंड ट्रेकिंग साइट को सरकार द्वारा लीज पर दिया गया है. यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-कौन सी शर्ते एवं नियम निर्धारित किए गए हैं. साइट डेवलपमेंट के नाम पर त्रिउंड में लीज प्राप्त फर्म/व्यक्ति को कौन-कौन सी गतिविधियां करने की अनुमति है. इसके अलावा भाजपा विधायक ने एक अन्य सवाल किया कि, क्या लीजधारक को वन विभाग के अलावा अलग से प्रवेश शुल्क/अन्य शुल्क पर्यटकों से वसूलने की अनुमति है या नहीं, यदि हां, तो ब्यौरा दें?

धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने सदन में त्रिउंड ट्रेकिंग साइट जाने वाले पर्यटकों से शुल्क वसूले जाने को लेकर वन विभाग से सवाल पूछा. विधायक ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि, त्रिउंड जाने वाले पर्यटकों से वन विभाग द्वारा प्रवेश शुल्क वसूला जा रहा है. यदि हां, तो यह वसूली कब से की जा रही है और 31 अक्टूबर 2025 तक विभाग को इससे कितनी धनराशि प्राप्त हुई. प्राप्त धनराशि किन मदों एवं कार्यों पर व्यय की गई है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं, जहां पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है. ऐसे में यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रदेश में पर्यटन स्थलों पर जाने के लिए सरकार के द्वारा किस तरह के इंतजाम किए गए हैं. इसी संबंध में हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने 26 नवंबर 2025 को सदन में तारांकित प्रश्न संख्या 3482 के तहत वन विभाग से त्रिउंड ट्रेकिंग साइट को लेकर सवाल पूछा.

त्रिउंड ट्रेकिंग साइट जाने वाले पर्यटकों से एक करोड़ से अधिक की वसूली

चूंकि हिमाचल प्रदेश में वन विभाग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास है. ऐसे में विधानसभा में त्रिउंड ट्रेकिंग साइट से जुड़े तारांकित प्रश्न संख्या 3482 पर उन्होंने बताया कि, यह सत्य है कि त्रिउंड जाने वाले पर्यटकों से वन मंडल धर्मशाला द्वारा प्रवेश शुल्क वसूला जा रहा है. यह वसूली 16 नवंबर 2023 से की जा रही है और 31 अक्टूबर 2025 तक वन मंडल धर्मशाला द्वारा 1,27,78,363 रुपए की धनराशि की वसूली की जा चुकी है.

पर्यटकों से वसूले गए पैसे कहां हुए खर्च?

सीएम सुक्खू ने सदन में लिखित जवाब में बताया कि, इस राशि को वन मंडल धर्मशाला द्वारा धर्मशाला वन वृत ईको टूरिज्म सोसायटी के खाते में जमा करवा दिया जाता है. वन वृत ईको टूरिज्म सोसाइटी द्वारा ईको टूरिज्म संबंधित गतिविधियों के लिए अनुमोदित Annual Plan Operation (APO) के अनुसार व्यय किया जाता है. प्राप्त राशि मुख्य रूप से त्रिउंड आने वाले सैलानियों/आगंतुकों की सुविधा के लिए फॉरेस्ट रेस्ट हाउस त्रिउंड के जीर्णोद्धार एवं साज सज्जा/फर्नीचर, त्रिउंड ट्रेक की साफ-सफाई एवं रखरखाव में खर्च किया जाता है.

त्रिउंड ट्रेक के रास्ते पर विश्राम स्थलों के विकास, त्रिउंड ट्रेक की एंट्री प्वाइंट गलू में शौचालय निर्माण एवं गलू सहित अन्य एंट्री प्वाइंट्स पर टिकट घर या चेक प्वाइंट का निर्माण एवं त्रिउंड ट्रेक पर साइन बोर्ड इत्यादि लगाने के लिए व्यय किया जा रहा है. इसके अलावा वन वृत धर्मशाला के अन्तर्गत अन्य ईको टूरिज्म फॉरेस्ट रेस्ट हाउस एवं ईको टूरिज्म संपत्ति के रखरखाव एवं उन्नयन पर भी खर्च किया जाता है.

वार्षिक रियायती शुल्क 55 लाख 500 रुपए

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि, त्रिउंड ट्रेकिंग साइट को सरकार द्वारा आवंटित करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें बोली दाता को ईको टूरिज्म सोसाइटी हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा स्वीकृति पत्र दिया गया था, जिसमें बोलीदाता को वार्षिक रियायती शुल्क 55 लाख 500 रुपए जमा करने को कहा गया था. लेकिन, बोली दाता द्वारा किसी भी तरह की राशि तय सीमा अवधि तक जमा नहीं करवाई गई है, जिसके चलते संबंधित साइट को अगले चरण की निविदा के लिए सुरक्षित रखा गया है.

ईको टूरिज्म साइट को ईको टूरिज्म नीति 2024 के तहत ईको टूरिज्म से संबंधित गतिविधियां चलाने के लिए ऑपरेटर को चयनित किया जाता है. साइट को 10 साल के लिए ईको टूरिज्म नीति के तहत संचालन के लिए ऑपरेटर्स को दिया जाता है, जिसमें अस्थाई ढांचा बनाने की अनुमति है. एक अन्य सवाल पर सीएम ने लिखित में बताया कि, ईको टूरिज्म पॉलिसी में लीजधारक को वन विभाग के अलावा अलग से प्रवेश शुल्क/अन्य शुल्क पर्यटकों से वसूलने का कोई प्रावधान नहीं है.

