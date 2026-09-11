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पेंशनरों के लिए बड़ी राहत, सरकार ने फिर बदले एरियर भुगतान के नियम, अब इन कर्मचारियों को भी मिलेगा 35 फीसदी बकाया

सुक्खू सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन के बकाया एरियर भुगतान को लेकर वित्त विभाग के आदेशों में संशोधन किया.

सुक्खू सरकार ने बदले एरियर भुगतान के नियम
सुक्खू सरकार ने बदले एरियर भुगतान के नियम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 9:34 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के हजारों पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन के बकाया एरियर के भुगतान को लेकर वित्त विभाग ने अपने पहले के आदेशों में संशोधन किया है. इसके मुताबिक 11 सितंबर 2026 को जारी कोरिजेंडम में सरकार ने उन पेंशनरों/फैमिली पेंशनरों को भी 35 प्रतिशत कुल एरियर जारी करने का प्रावधान किया है, जो निर्धारित बेसिक पेंशन की श्रेणी में शामिल नहीं हो पाए थे. इससे उन पात्र पेंशनरों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो पहले जारी व्यवस्था के तहत एरियर भुगतान से बाहर रह गए थे.

वित्त (पेंशन) विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह संशोधन 18 अगस्त 2026 और 21 अगस्त 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापनों में आंशिक बदलाव करते हुए किया गया है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले निर्धारित तालिका के ROW-2, कॉलम-5, सीरियल नंबर 1(i) और (ii) में बेसिक पेंशन और फैमिली पेंशन की क्रमशः 40 हजार रुपये और 24 हजार रुपये तक की सीमा को हटा दिया गया है. इसका उद्देश्य ऐसे पेंशनरों और फैमिली पेंशनरों को भी दायरे में लाना है, जो मौजूदा बेसिक पेंशन/फैमिली पेंशन की निर्धारित श्रेणी के कारण लाभ से छूट गए थे.

क्लास-III कर्मचारियों के लिए अहम प्रावधान

कोरिजेंडम में सरकार ने विशेष रूप से कहा है कि छूट गए पेंशनरों/फैमिली पेंशनरों को कुल एरियर का 35 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा. इसके लिए संबंधित पेंशनर को सरकारी सेवा से क्लास थ्री कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्त होने की अंडरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी. इसके बाद पेंशन भुगतान प्राधिकरण संबंधित मामले में 35 प्रतिशत एरियर जारी करना सुनिश्चित करेगा.

बैंक और पेंशन भुगतान प्राधिकरणों को दिए निर्देश

वित्त विभाग ने पेंशन भुगतान प्राधिकरणों और संबंधित बैंकों को भी हर व्यक्तिगत मामले में पेंशन/फैमिली पेंशन के एरियर का भुगतान सरकार की ओर से समय-समय पर जारी विभिन्न कार्यालय ज्ञापनों और निर्देशों के अनुरूप ही किए जाने को कहा है. यानी अब एरियर भुगतान के मामलों में पात्रता और निर्धारित शर्तों की जांच के बाद संबंधित पेंशनरों को संशोधित व्यवस्था का लाभ दिया जाएगा.

सरकार के इस कोरिजेंडम से उन पेंशनरों की उम्मीद बढ़ी है, जिन्हें पहले की व्यवस्था में पेंशन की सीमा के कारण एरियर भुगतान का लाभ नहीं मिल पा रहा था. वित्त विभाग ने यह आदेश सभी प्रशासनिक विभागों को जारी किया है.

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